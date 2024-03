Vom plăti mai mult pentru carnea de miel de Paşte . Preţurile au crescut cu 10% faţă de anii trecuţi. În plus, pentru că anul acesta sărbătorile vor fi mai târziu, mieii vor fi mai mari. Românii au început deja să se pregătească. Cei care vor să se asigure că vor avea pe masa de sărbătoare tot ce le trebuie şi-au rezervat deja mielul direct de la cioban.

Pentru că Paştele pică mai târziu decât în alţi ani, miei vor fi mai mari de sărbători.

Angela Bertea, reporter Observator: Perioada fătărilor a început de pe la jumătatea lunii ianuarie, greutatea minimă de sacrificare a mieilor este de aproape 20 de kg. Anul acesta vor fi mai mulţi miei care vor atinge această greutate şi asta pentru că mai este o lună până la Paşte, timp în care vor mai creşte.

Carnea de miel, mai scumpă cu 10% faţă de anii trecuţi

De la ferma familia Jureschi din Suceava vor pleca 400 de miei la vânzare.

Reporter-Andrei Jureschi, proprietar stână: Decoamdată sunt bunişori. Sunt şi mai mari, şi mai mici. Ăsta are deja 25 de kilograme, numai bun de sacrificat.

- Vă ajută că este Paştele mai târziu anul acesta?

- Da, ajută că se fac mai binişor faţă de anii trecuţi. Mai multă carne.

Reporter-Ion Jureschi, proprietar stână: Mieii vor fi mai dolofani la Paşte?

- Da, da, vor fi. Dar ăia care fată acum sunt târzii, nu mai apucă. Rămân pe vară.

La altă stână, în Fălticeni, 800 de miei sunt gata de vânzare. Pe listă sunt trecuţi deja 200 de cumpărători. Ca să fie siguri că vor avea de toate pe masa de sărbătoare, clienţii au vorbit cu multe luni înainte cu producătorii.

Rezervările se fac şi cu câteva luni înainte

Vasile Beraru, crescător de oi: Avem clienţi care se abonează pe la începutul lui martie, îi trecem pe listă. Am vreo 800 de miei, restul o să meargă la export. În jur de 200 de comenzi am pe caiet. De la florii şi până la Paşte, atunci este bătaie pe miei.

Client-reporter: Am Paştele duminică.

- De unde l-aţi luat?

- De la producător. În fiecare an am luat de la acelaşi producător, de ani de zile. Ştie de fiecare dată când e Paştele catolic că am unul pus deoparte.

- Îl rezervaţi de la an la an?

- Da!

Anul acesta, preţurile producătorilor au crescut cu 10%. Un kilogram costă 25 de lei în viu, şi 45 de lei la carcasă.

Oamenii respectă tradiţia indiferent de preţ.

Clienţi-reporter: Va lipsi carnea de miel de pe masa de sărbătoare?

- Nu se ştie, la preţul ăsta, s-ar putea că da. E foarte scump.

- Posibil doar eu, de poftă, că doar eu mănânc. Din pieţe sau de la cunoscători care cresc.

- Tradiţia, dar şi nevastă-mi îi place mai mult. De la producător, mă duc să îl văd viu, l-am luat, l-am tăiat.

Potrivit statisticilor, un român consumă, în medie, într-un an, 3 kilograme de carne de miel. România exportă între cinci şi şase milioane de miei si oi pe an, în ţările arabe.

