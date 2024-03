Buturuga mică răstoarnă carul mare! Echipa de robotică Startech din Satu Mare ne-a demonstrat acest lucru şi a câştigat premiul cel mare, la etapa regională a competiţiei FIRST Tech Challenge. În total 40 de echipe din 12 judeţe au participat, iar elevii de clasa a noua au ieşit învingători, fiind premiaţi atât pentru cei mai tineri "it-işti", cât şi pentru că au fost cei mai buni.

Vezi și

Elevii au avut de construit un robot care culege discuri sub numele de "pixeli" şi le duce, contra timp, printre obstacole, până la punctul final.

Şerban Anita, elevă: Robotul este numit Şimi. Trebuie să ia pixelii, să îi colecteze să îi ridice şi să îi pună pe un panou printr-un set de roţi care o să tragă pur şi simplu pixelu în sistemul de stocare.

Mentalitate de învingători

Copiii au o mentalitate de învingători şi chiar dacă au câştigat, nu se mulţumesc cu puţin şi vor să se autodepăşească de fiecare dată.

Robert Delteg, elev: Am avut o versiune cu un cleşte, după am mai făcut o versiune unde era mai eficient pentru că aveam 2 cleşti şi puteam lua 2 pixeli deodată, dar am rămas la acest sistem deoarece este cel mai eficient şi cel mai sigur.

Singurii contribuitori sunt părinţii

Din păcate, atât piesele cât şi deplasările la concursuri sunt costisitoare, iar singurii contribuitori sunt părinţii, care sunt nevoiţi de cele mai multe ori să scoată mai mulţi bani decât le permite buzunarul.

Maria Olar, mama unui elev: Costurile sunt destul de mari. Ca să ne prezentăm ca nişte câştigători. Avem nevoie de sponsori. Robotul costă bani, pentru că fiecare piesă este adusă din străinătate, sunt piese ecologice.

Elevii vor participa, în luna iunie şi la concursul internaţional de robotică din Finlanda.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰