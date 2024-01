Vezi și

Anchetatorii au intrat la bănuieli după ce explicaţiile femeii au început să fie contradictorii: spunea despre soţ ba că a fugit cu o altă femeie, ba că este la muncă în străinătate. Cei doi au fost căsătoriţi timp de 25 de ani şi au împreună doi băieţi de 16 şi 19 ani.

Diana Speretoiu, reporter Observator: În faţa camerei, fosta soţie a profesorului nu a vrut să ofere vreun punct de vedere. La telefon, ne-a spus că bărbatul pleca des de acasă fără să-i dea vreo explicaţie. Ar fi şi motivul pentru care nu l-ar fi dat dispărut.

Reporter: Îi ştiţi ca pe o familie liniştită.

Vecină: Da, da! Mie îmi plăcea de dumnealui, dar şi de soţie. Dintr-odată nu l-am mai văzut, am auzit că a plecat în afară.

Femeia împreună cu cei doi băieţi l-ar fi înjunghiat pe bărbat. Apoi, ar fi ascuns cadavrul

Potrivit datelor din dosar, un scandal s-ar fi iscat în familie, iar femeia împreună cu cei doi băieţi ar fi sărit să-l înjunghie pe bărbat. Apoi, ar fi ascuns cadavrul. În exclusivitate pentru Observator, soţia a negat toate acuzaţiile.

Băieţii s-au jucat cu mingea în curte, băiatul cel mare a dat mingea la vecini care au confiscat-o, o minge de piele foarte scumpă, iar cel mic, de supărare că a pierdut mingea din cauza lui, i-a spart mingea fratelui cu un cuţit. Tatăl lui l-a pedepsit. Nicidecum nu a sărit cu un cuţit la tatăl lui.

Bărbatul a fost văzut ultima oară în aprilie 2020. La un an distanţă de la dispariţie, o verişoară anunţă poliţia

Bărbatul a fost văzut ultima oară în aprilie 2020. Tot atunci a vorbit la telefon cu mama lui. La doar trei luni distanţă, soţia a mers la Judecătoria Râmnicu Vâlcea să depună actele pentru divorţ. În ianuarie 2021, femeia câştigă custodia copiilor, iar bărbatul e obligat să plătească 700 de lei lunar pensie alimentară. La un an distanţă de la dispariţie, o verişoară anunţă poliţia.

A intrat la bănuieli după ce, timp de aproape un an, bărbatul vorbea cu rudele doar prin mesaje, niciodată la telefon. Ultimul mesaj trimis mamei de pe numărul lui a fost şi cel care a declanşat ancheta: "Nu pot să zic unde sunt pentru că telefoanele sunt urmărite. Am fost la un bordel de mai multe ori la nişte fete. Pe urmă, am aflat că erau minore. Proxeneţii au filmări şi mă şantajează. Stau cu o fată şi lucrez la negru. Mă descurc, mai ales că am banii de la tine".

Dan Antonescu, criminalist: Probabil că presiunea familiei din partea victimei i-a obligat pe cei trei să încropească un mesaj, cumva, de liniştire. Era firesc să se ajungă şi la o reclamaţie către poliţie, este trist că a venit după foarte mult timp. Este foarte greu să mai găseşti probe.

Diana Speretoiu, reporter Observator: Procurorii au făcut mai multe percheziţii şi chiar şi săpături în ultimele luni, dar până acum nu au găsit cadavrul.

Fosta soţie ar fi picat şi testul poligraf. Femeia spune că totul ar fi o răzbunare

Fosta soţie ar fi picat şi testul poligraf. În declaraţia pentru Observator, femeia spune că totul ar fi o răzbunare: "La baza acestei anchete stă declaraţia mincinoasă a unuia dintre martori. Crimă perfectă nu există! Dacă era să fie ceva, era o picătură de sânge, ceva se găsea".

Dispariţia fără urmă a profesorului aminteşte de Elodia, celebrul caz al avocatei din Braşov, când s-a obţinut prima condamnare definitivă din România în cazul unei crime fără cadavru.

În prezent, soţia profesorului de matematică şi fiul cel mare se află sub control judiciar.

