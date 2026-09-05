O cultură care se plantează o singură dată și poate fi recoltată ani la rând ar putea deveni o soluție pentru fermierii loviți de secetă și vreme extremă. În Statele Unite, agricultorii încep să testeze cereale perene, în timp ce cercetătorii încearcă să le transforme într-o alternativă viabilă la culturile tradiționale.

Cultura care se plantează o dată și poate fi recoltată ani la rând. Pariul fermierilor pentru vremea extremă - Sursa: Profimedia

În Statele Unite, un grup restrâns de agricultori începe să testeze cereale perene, plante care nu trebuie reînsămânțate în fiecare an și care ar putea ajuta culturile să reziste mai bine secetei și ploilor abundente, relatează AP News.

În Kansas, seceta severă a afectat puternic culturile de grâu în acest an. Bryce Black, fermier la a patra generație, cultivă împreună cu familia sa aproximativ 1.800 de acri de grâu de iarnă, echivalentul a 728 de hectare.

La începutul sezonului, lucrurile păreau promițătoare. După o ploaie târzie, în octombrie anul trecut, Black spera la o recoltă bună. Iarna și primăvara uscate au schimbat însă situația, tocmai în perioada în care grâul avea nevoie de apă pentru a se dezvolta.

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Fermierul a reușit să recolteze aproximativ 607 hectare, însă producția a fost cea mai slabă de când a preluat ferma familiei, în 2017.

"A fost genul de situație în care trebuie să strângi din dinți și să mergi mai departe", spune Black.

Pe lângă grâu, familia cultivă porumb, soia și sorg pe o suprafață totală de aproximativ 1.821 de hectare. Pentru fermieri, însă, fenomenele meteo extreme înseamnă nu doar pierderi de recoltă, ci și costuri mai mari și incertitudine de la un sezon la altul.

Cerealele perene, o posibilă soluție pentru agricultură

În acest context, cercetătorii încearcă să dezvolte versiuni perene ale unor cereale obișnuite, precum grâul, sorgul și orezul.

Spre deosebire de culturile anuale, care trebuie plantate din nou în fiecare sezon, cerealele perene pot continua să crească după recoltare. În anumite condiții, ele pot fi cultivate mai mulți ani fără să fie nevoie de o nouă însămânțare.

Cercetătorii de la The Land Institute din Salina, Kansas, lucrează la dezvoltarea unor astfel de plante. Pe lângă reducerea necesității de a replanta culturile, acestea ar putea contribui la îmbunătățirea solului și la stocarea carbonului.

Cerealele perene nu trebuie plantate în fiecare an. Pot crește și după recoltare

Pentru fermieri, avantajul ar putea fi și unul financiar. Mai puține lucrări agricole înseamnă mai puțin combustibil, mai puțină forță de muncă și costuri mai mici.

"Dacă poți planta ceva și apoi nu mai trebuie să te întorci timp de patru sau cinci ani, asta ar economisi atât de mulți bani, atât de multă muncă", spune Black.

Soluția nu este însă una simplă. Cercetarea este încă în desfășurare, iar adoptarea pe scară largă a cerealelor perene se lovește de mai multe obstacole.

În prezent, unele dintre aceste culturi au producții mai mici decât variantele convenționale. Recoltarea poate fi mai dificilă, iar piața pentru cerealele perene este încă în dezvoltare.

Cu toate acestea, interesul crește pe măsură ce seceta, ploile extreme și alte fenomene meteorologice afectează culturile tradiționale.

Pentru fermieri precum Bryce Black, care încearcă să își protejeze atât recolta, cât și veniturile, ideea unei culturi care poate fi plantată o dată și apoi recoltată mai mulți ani rămâne una dintre variantele care merită urmărite.