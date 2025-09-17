Un individ care îşi tot ameninţa fosta iubită şi-a plănuit răzbunarea, la doar câteva ore după ce femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui, iar el se alesese cu o brăţară de monitorizare pe picior, pentru că îi spărsese femeii geamurile. Știa că nu se poate apropia de ea fără să afle Poliţia, așa că a aşteptat-o să se îndepărteze și i-a atacat soţul. A sărit pe el cu cuţitul în frizeria în care lucra. În văzul lumii, într-un centru comercial aglomerat. Personajul nevinovat în bătaia iscată, actualul partener al femeii, a reuşit să îi smulgă celuilalt cuţitul din mână şi l-a și înjunghiat.

Femeia, în vârstă de 40 de ani, era la cumpărături în acelaşi centru comercial în care lucra soţul ei, ca frizer. Fostul ei amant îi urmărea de câteva ore. A aşteptat ca cei doi să se separe, apoi a mers la locul de muncă al soţului şi l-a atacat.

Filmul atacului din centrul comercial

Rănit, individul a ajuns la spital, apoi a fost reţinut. Culmea, cu câteva ore înainte de atac, a mai trecut pe la Poliţie, după ce a spart geamul locuinţei fostei iubite. Poliţiştii au emis atunci un ordin de restricţie împotriva lui şi i-au montat şi o brăţară de monitorizare. Teoretic, nu avea voie să se apropie de ea la mai puţin de 100 de metri.

"Alerta se dă în timp real. În cazul în care agresorul încearca să-și demonteze brăţara sau încalcă acea distanţă de siguranţă, creează o alertă care se duce în dispecerat. Dispeceratul e obligat ca imediat după primirea acestei alerte să trimită la faţa locului cel mai apropiat echipaj. Şi victima primeşte un telefon. Acea alertă va fi trimisă şi pe telefonul victimei", a explicat Cristian Glodean, prim-vicepreşedinte Sidepol.

Avertismentul a venit prea târziu

Pentru că femeia nu a fost de faţă la altercaţia între cei doi, alerta transmisă de brăţara electronică a fost transmisă cu întârziere. Ajutoarele nu au reuşit să ajungă la timp pentru a preveni incidentul. De cele mai multe ori însă, brățările de monitorizare pot face diferenţa între viaţă şi moarte.

De la începutul anului au fost raportate aproape 15.500 de cazuri de violență domestică, însă doar în 15,6% dintre situații s-a dispus montarea unei brățări electronice de monitorizare. În cele mai multe cazuri, victimele refuză să semneze ordinul de protecţie.

La nivel național, în primele 7 luni ale anului, au avut aproape 28.000 de cazuri de violenţă domestică. 461 de agresori au încălcat ordinul de protecţie.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112.

