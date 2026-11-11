Reacţia jurnalistului interzis de Nicuşor Dan la Cotroceni: "Am o singură supărare după această seară"

Conferinţa de presă maraton a lui Nicuşor Dan a avut parte şi de un moment tensionat. Preşedintele i-a transmis unui jurnalist că nu mai are voie să participe la acţiunile de presă organizate de Palatul Cotroceni.

Nicuşor Dan l-a anunţat pe jurnalistul Ovidiu Vanghele că nu mai are voie la Palatul Cotroceni, el arătând că, faţă de injuriile pe care acesta i le-a adus, a dispus să nu mai vină la conferinţe de presă, în acest mandat, dar colegii săi, miloşi, au sărit peste ordinul său.

Reacţia jurnalistului interzis la Cotroceni

După acest moment, Ovidiu Vanghele, jurnalist la Centrul de Investigaţii Media, a reacţionat pe contul său de Facebook la scurt timp după încheierea conferinţei de presă. "Am o singură supărare după această seară: că nu am primit răspuns de la președinte la întrebarea mea, și acest rezultat îmi poate fi imputat, întrucâtva, și mie, că n-am avut prezența de spirit să insist politicos să-mi răspundă. În apărarea mea, am fost, recunosc, uimit de cuvintele președintelui, și asta-mi reproșez, că trebuia să fiu mai bun de-atât. Mi-aș dori să facem cumva să avem noi, cetățenii, un răspuns la această întrebare. Cred că ne-ar ajuta să înțelegem mai mult", a fost mesajul postat de Vanghele.

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"În primul rând, îmi cer scuze că v-am lăsat să aşteptaţi până acum. În al doilea rând, faţă de injuriile pe care mi le-aţi adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniţi la conferinţe de presă, la Palatul Cotroceni în acest moment, în acest mandat. Colegii mei miloşi au sărit peste ordinul meu, peste dispoziţia mea. V-o comunic şi îmi cer scuze că v-am făcut să aşteptaţi, dar dumneavoastră nu o să mai veniţi şi nu o să mai puneţi întrebări în acest mandat", a fost reacţia preşedintelui Nicuşor Dan.

Atitudinea preşedintelui a provocat reacţii vehemente pe reţelele sociale, atât din partea altor jurnalişti, cât şi din partea politicienilor. De asemenea, Alianţa a Patra Putere, asociaţie a jurnaliştilor în care Ovidiu Vanghele este membru, a calificat decizia preşedintelui ca fiind "inacceptabilă".