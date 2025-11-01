Un șef din structura Poliției Rutiere Ilfov este cercetat după ce soția lui, magistrat în cadrul Judecătoriei Cornetu, a sunat la numărul de urgență 112 și ar fi anunțat că este bătută de către soț.

Șef din Poliția Rutieră Ilfov, cercetat de superiori după ce și-a bătut soția judecător - Shutterstock

Un caz de violență domestică cu implicații grave la nivelul unor instituții-cheie este anchetat după ce, pe 24 octombrie 2025, o judecătoare din cadrul Judecătoriei Cornetu a apelat numărul de urgență 112 și a reclamat că a fost agresată fizic de către soțul său, ofițer de poliție în cadrul structurii Poliției Rutiere Ilfov.

"La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 09.15, polițiștii Secției 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către soțul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. Polițiștii s-au deplasat de îndată la adresa indicată, unde au luat legătura cu apelanta.

Aceasta a relatat că, în urma unui conflict spontan cu soțul său, în vârstă de 33 de ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta. În urma verificărilor, s-a constatat că femeia prezintă urme de violență și a fost solicitat un echipaj medical, însă persoana vătămată a refuzat îngrijirile medicale", potrivit unui comunicat emis de poliţie.

Articolul continuă după reclamă

Cazul este anchetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind deschis un dosar penal pentru violență în familie. În paralel, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a anunțat că a demarat verificări interne prin structura competentă, pentru a evalua comportamentul și statutul ofițerului implicat.

A fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă soţia acestuia a refuzat să depună plângere și să i se emită unui ordin de protecție provizoriu.

"Poliția Română își reafirmă angajamentul pentru aplicarea legii în mod egal și imparțial și se delimitează ferm de orice activitate care contravine normelor legale, susținând funcționarea instituției cu integritate, legalitate și profesionalism", se mai arată în comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰