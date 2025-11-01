Video Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112
Un șef din Poliția Ilfov a ajuns în vizorul propriilor colegi, după ce și-ar fi agresat soția care este judecătoare. Femeia a sunat la 112 imediat după incident, însă a refuzat să ceară ordin de protecție și să depună plângere împotriva polițistului.
Prima este cercetarea penală, pentru violență în familie. Asta pentru că deși nu a depus plângere și nu cerut ordin de restricție, colegii săi polițiști au deschis totuși o anchetă.
A doua este cercetarea disciplinară, pe care superiorii săi de la Poliția Ilfov au început-o la scurt timp după apelul la 112.
Bărbatul a fost lăsat liber de polițiști. Cel mai probabil, șefii lui îi vor retrage din atribuții până la finalizarea cercetărilor interne.
