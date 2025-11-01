Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112

Un șef din Poliția Ilfov a ajuns în vizorul propriilor colegi, după ce și-ar fi agresat soția care este judecătoare. Femeia a sunat la 112 imediat după incident, însă a refuzat să ceară ordin de protecție și să depună plângere împotriva polițistului.

de Bogdan Dinu

la 01.11.2025 , 19:35

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prima este cercetarea penală, pentru violență în familie. Asta pentru că deși nu a depus plângere și nu cerut ordin de restricție, colegii săi polițiști au deschis totuși o anchetă.

A doua este cercetarea disciplinară, pe care superiorii săi de la Poliția Ilfov au început-o la scurt timp după apelul la 112.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost lăsat liber de polițiști. Cel mai probabil, șefii lui îi vor retrage din atribuții până la finalizarea cercetărilor interne.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu Like

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

magistrat judecatoria cornetu politia ilfov violenta domestica
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Șef de la Rutieră Ilfov, anchetat de proprii colegi după ce şi-ar fi agresat soţia. Femeia a sunat la 112