Un șef din Poliția Ilfov a ajuns în vizorul propriilor colegi, după ce și-ar fi agresat soția care este judecătoare. Femeia a sunat la 112 imediat după incident, însă a refuzat să ceară ordin de protecție și să depună plângere împotriva polițistului.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Prima este cercetarea penală, pentru violență în familie. Asta pentru că deși nu a depus plângere și nu cerut ordin de restricție, colegii săi polițiști au deschis totuși o anchetă.

A doua este cercetarea disciplinară, pe care superiorii săi de la Poliția Ilfov au început-o la scurt timp după apelul la 112.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a fost lăsat liber de polițiști. Cel mai probabil, șefii lui îi vor retrage din atribuții până la finalizarea cercetărilor interne.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰