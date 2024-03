Vezi și

"Am folosit pistol şi am să folosesc toată viaţa mea. Eu, Bocciu, am sa folosesc orice armă ca să vă bat, ca să câştig!". Declaraţiile sunt făcute de Liviu Ungurean, zis Bocciu, în urmă cu câţiva ani. Liderul galeriei Rapid este acuzat acum că a condus un grup infracțional organizat care introducea materiale pirotehnice pe stadioane. Bocciu şi alţi doi lideri ai Peluzei Nord din Giuleşti vor rămâne la închisoare în următoarea lună. În acelaşi dosar, 12 ultraşi au fost plasaţi sub control judiciar. Acuzaţia cea mai gravă adusă de procurori este însă cea care priveşte armele de foc letale găsite acasă la unii suspecţi. Ei aveau puşti de asalt folosite doar de trupele speciale de intervenţie.

"Eu am să folosesc pistolul întotdeauna când simt viaţa mea in pericol, trag în oricine e în faţa mea, să câştig orice bătaie", a declarat Liviu Ungurean. "Reprezentanţii cluburilor facilitează introducerea unor mijloace pirotehnice folosite. Asemenea cantitate cum a fost la ultimul meci Rapid - FCSB nu putea să fie introdusă de către spectatori individual", a declarat Olimpiodor Antonescu, fost şef al Jandarmeriei Române. Ultraşii rapidişti îşi creaseră imaginea unei grupări care nu se teme de nimic! Nici de alte galerii, nici de autorităţi. Într-o fotografie postată pe reţelele de socializare, apar cu armele la vedere, pe stradă. Unul din ei pare să ţină în mână un pistol mitralieră Uzi.

"Mulţi dintre cei care vin la meciuri nu au nicio legătură cu fenomenul pentru care au venit, cu meciul propriu zis. Ei au alte preocupări. Se războiesc între ei. Este şi aceasta o dorinţă a lor de a-şi arăta muşchii în faţa forţelor de ordine, în special a Jandamereiei", a declarat Olimpiodor Antonescu, fost şef al Jandarmeriei Române. Fenomenul ultraşilor violenţi pare scăpat de sub control în România. În urmă cu o săptămână, fanii echipei Universitatea Cluj şi cei ai UTA Arad s-au răfuit în parcarea de la Deduleşti, din judeţul Argeş. Aceiaşi suporteri arădeni s-au încăierat apoi pe gazon, cu alţi ultraşi, ai lui Dinamo.

