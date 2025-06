Tragedia s-a petrecut între localităţile Dorolea şi Cuşma, pe un drum judeţean cu mai multe curbe. Fără experienţă la volan şi cu viteză, tânărul şofer care se îndrepta spre Bistriţa cu cei doi prieteni, a pierdut controlul volanului, iar maşina s-a izbit puternic de un cap de pod.

Impactul a fost atât de puternic încât maşina s-a făcut praf. Martorii au sunat imediat la 112.

"Am stat cu şoferul... Îl durea piciorul şi am vrut să îl dau jos din maşină, a zis că îl doare şi la piept, la coloană şi mi-a fost frică” a relatat un martor.

"Am identificat 3 victime dintre care 2 inconştiente şi una inconştientă şi încarcerată. Am acţionat pentru extragerea victimei de urgenţă, am preluat-o şi am predat-o echipajului de terapie intensivă mobilă” a relatat Cătălin Iuga din partea I.S.U Bistriţa-Năsăud.

Toţi trei au ajuns la spital în stare gravă, însă din nefericire, tânărul şofer a fost declarat decedat la scurt timp. Poliţiştii veniţi şi ei la faţa locului au aflat că maşina pe care tânărul o conducea era împrumutată de la o vecină.

Poliţiştii continuă cercetările şi încearcă să stabilească cu exactitate cum s-a petrecut teribilul accident.

