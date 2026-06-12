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30 de ani de închisoare pentru fostul preşedinte sud-coreean. Ordonase trimiterea dronelor în Coreea de Nord

30 de ani de închisoare pentru fostul preşedinte sud-coreean. Ordonase infiltrarea dronelor în Coreea de Nord - Profimedia Images
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 12.06.2026, 11:10 | Modificat la 12.06.2026, 11:54

O instanţă din Coreea de Sud l-a condamnat, vineri, pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol la 30 de ani de închisoare pentru acuzaţiile legate de ordonarea unei incursiuni a unor drone militare asupra Coreei de Nord, pentru a crea un pretext pentru instituirea, în decembrie 2024, a legii marţiale, scrie Reuters.

Tribunalul Central din Seul l-a găsit pe Yoon vinovat de favorizarea inamicului şi abuz de putere, afirmând că el a conspirat la incursiunea dronelor din octombrie 2024 asupra Phenianului, potrivit unui comunicat al instanţei.

Procurorii sud-coreeni au cerut, în aprilie, o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, într-un dosar în care este acuzat că a ordonat o operaţiune cu drone deasupra Phenianului. Tribunalul Central din Seul urma să se pronunţe asupra cazului.

Yoon, implicat în 8 procese

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Procesul este unul dintre cele opt în care Yoon este implicat în prezent, după ce a fost demis anul trecut în urma scurtei sale instituiri a legii marţiale, care a provocat valuri de şoc într-o ţară considerată de mult timp una dintre cele mai rezistente democraţii din Asia.

 

Procurorii susţin că operaţiunea cu drone a intensificat tensiunile militare cu Coreea de Nord şi, după prăbuşirea unei drone, a riscat să expună informaţii militare sensibile legate de misiune şi de capacităţile Coreei de Sud.

Cum se apără fostul preşedinte sud-coreean

Yoon a negat acuzaţiile aduse împotriva sa, afirmând că nu a întreprins nicio acţiune care ar fi putut declanşa un conflict militar cu Coreea de Nord, potrivit avocaţilor săi.

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Fostul preşedinte a fost pus sub acuzare în noiembrie anul trecut pentru acuzaţii care includeau favorizarea inamicului, care se poate aplica chiar şi fără o colaborare directă cu un inamic, dacă interesele militare ale Coreei de Sud sunt prejudiciate sau dacă un adversar este ajutat.

Redactia Observator
Redactia Observator
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