30 de ani de închisoare pentru fostul preşedinte sud-coreean. Ordonase trimiterea dronelor în Coreea de Nord
O instanţă din Coreea de Sud l-a condamnat, vineri, pe fostul preşedinte Yoon Suk Yeol la 30 de ani de închisoare pentru acuzaţiile legate de ordonarea unei incursiuni a unor drone militare asupra Coreei de Nord, pentru a crea un pretext pentru instituirea, în decembrie 2024, a legii marţiale, scrie Reuters.
Tribunalul Central din Seul l-a găsit pe Yoon vinovat de favorizarea inamicului şi abuz de putere, afirmând că el a conspirat la incursiunea dronelor din octombrie 2024 asupra Phenianului, potrivit unui comunicat al instanţei.
Procurorii sud-coreeni au cerut, în aprilie, o pedeapsă de 30 de ani de închisoare pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, într-un dosar în care este acuzat că a ordonat o operaţiune cu drone deasupra Phenianului. Tribunalul Central din Seul urma să se pronunţe asupra cazului.
Yoon, implicat în 8 procese
Procesul este unul dintre cele opt în care Yoon este implicat în prezent, după ce a fost demis anul trecut în urma scurtei sale instituiri a legii marţiale, care a provocat valuri de şoc într-o ţară considerată de mult timp una dintre cele mai rezistente democraţii din Asia.
Procurorii susţin că operaţiunea cu drone a intensificat tensiunile militare cu Coreea de Nord şi, după prăbuşirea unei drone, a riscat să expună informaţii militare sensibile legate de misiune şi de capacităţile Coreei de Sud.
Cum se apără fostul preşedinte sud-coreean
Yoon a negat acuzaţiile aduse împotriva sa, afirmând că nu a întreprins nicio acţiune care ar fi putut declanşa un conflict militar cu Coreea de Nord, potrivit avocaţilor săi.
Fostul preşedinte a fost pus sub acuzare în noiembrie anul trecut pentru acuzaţii care includeau favorizarea inamicului, care se poate aplica chiar şi fără o colaborare directă cu un inamic, dacă interesele militare ale Coreei de Sud sunt prejudiciate sau dacă un adversar este ajutat.