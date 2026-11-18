Trei dintre cei mai puternici lideri ai lumii la o singură masă și o Europă care privește de pe margine. Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping se vor aşeza mâine la aceeaşi masă, într-un summit istoric, aşteptat de întreg globul. Putin a ajuns deja în China și a fost primit cu onoruri militare.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut susținerea comerțului liber și deschis și a criticat protecționismul, în discursul susținut miercuri, la deschiderea summitului APEC de la Shenzhen. Declarațiile vin cu o zi înaintea întâlnirii istorice cu președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Xi a pledat pentru menținerea unui sistem comercial internațional bazat pe reguli și coordonat în jurul Organizației Mondiale a Comerțului. Liderul chinez a spus că statele trebuie să susțină comerțul și investițiile libere, dar și să păstreze stabilitatea lanțurilor de aprovizionare la nivel mondial, scrie Reuters.

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Mesajul vine într-un moment tensionat în relațiile dintre Beijing și Washington. Statele Unite au anunțat noi restricții privind accesul Chinei la cipuri avansate pentru inteligență artificială, produse de companii precum Nvidia. Măsurile riscă să afecteze armistițiul comercial fragil dintre cele două țări, iar Beijingul a amenințat că va răspunde.

China se confruntă și cu criticile partenerilor occidentali, care acuză Beijingul că obține excedente comerciale de peste 1.000 de miliarde de dolari pe an, prin politici care sprijină industria și producția internă în detrimentul consumatorilor. Statele Unite și Uniunea Europeană sunt îngrijorate că influența Chinei asupra lanțurilor de aprovizionare îi oferă avantaje geopolitice și pune în pericol industriile și locurile de muncă din alte țări.

În discursul său, Xi a promis că Beijingul va continua să investească în industrie și în dezvoltarea noilor tehnologii, care ar urma să aducă beneficii și altor state. China va reduce taxele vamale și își va deschide și mai mult piețele, a adăugat liderul de la Beijing, care s-a declarat împotriva protecționismului și a deciziilor luate unilateral.

"Dragul meu prieten"

Liderul chinez Xi Jinping și Vladimir Putin au început discuțiile, miercuri, la Shenzhen, cu o zi înaintea summitului trilateral istoric la care va participa și președintele american Donald Trump.

Pe acorduri de fanfară militară, oficialii chinezi i-au întins liderului de la Kremlin covorul roşu pe Aeroportul din Shenzhen. La spectacol au luat parte şi grupuri de tineri care au dansat şi fluturat steagurile celor două ţări.

"Dragul meu prieten, mă bucur foarte mult să te întâlnesc la Shenzhen", i-a spus Vladimir Putin președintelui chinez, potrivit imaginilor transmise de postul RTRussia.

Liderul de la Kremlin a adăugat că nu este o coincidență faptul că summitul APEC are loc la Shenzhen, un oraș pe care l-a descris drept "foarte frumos" și un simbol al prosperității Chinei.

La rândul său, Xi i-a transmis omologului rus că marile puteri trebuie să își asume responsabilitățile care le revin. "Trebuie să ne asumăm cu fermitate responsabilitățile care revin marilor puteri, să conducem și să promovăm multipolarizarea lumii, precum și democratizarea relațiilor internaționale", a declarat liderul chinez.

Urmează o întâlnire istorică

Cea mai aşteptată e însă întâlnirea istorică de mâine, cu Donald Trump şi Xi Jinping. Summit-ul stârneşte deja tensiuni în Europa. Există temeri că cele trei mari puteri ar putea negocia viitorul regiunii fără să îi implice şi pe liderii europeni.

Neliniştea e cu atât mai mare cu cât Donald Trump, aflat şi el deja în Asia, a transmis un mesaj de susţinere pe care oficialii de la Bruxelles şi-ar dori, probabil, să-l audă şi ei. "Sunt aici pentru că America susţine cu fermitate succesul, suveranitatea şi prosperitatea numeroşilor noştri prieteni şi parteneri. Suntem alături de voi, întotdeauna", a declarat Donald Trump.

Până să se pună la masă cu cei doi lideri, Trump s-a oprit în Filipine, pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est. Preşedintele american a promis că va cere Rusiei să pună capăt conflictului din Ucraina, dar a încurcat combatanţii. "Sunt pierdute 25.000 de vieţi lunar în războiul dintre Rusia şi Iran (Ucraina, n.r.). Vă puteţi imagina asta? În fiecare lună. Luna trecută au fost 32.000 de vieţi", mai spune Trump.

Preşedintele Finlandei cere reluarea dialogului cu Rusia

"Discuțiile și negocierile vor continua pe câteva domenii-cheie, inclusiv garanțiile de securitate și teritoriul. Iar după ce se încheie războiul să purtăm o conversaţie despre securitatea Europei", a declarat Alexander Stubb, preşedintele Finlandei.

Pe front însă nu există niciun semn de pauză. Ucrainenii au aruncat în aer podul Kerci. Şi nu s-au oprit aici. "Rachetele şi dronele ucrainene au lovit din nou o arteră militară cheie a ruşilor din sud", a declarat Zelenski.

"Ar putea acest atac să schimbe ceva în ceea ce priveşte întâlnirile viitoare? Începerea negocierilor nu a fost niciodată condiţionată de un armistiţiu", a punctat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

O companie europeană din sectorul apărării a recunoscut că rachetele sale au fost singurele arme de fabricaţie străină utilizate în timpul atacului.