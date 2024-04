Cercetătorul chinez, care a modificat genetic trei copii, s-a întors în laborator cu o nouă ambiţie. Este mândru că le-a creat pe Lulu şi Nana

Într-un interviu acordat unui ziar japonez, He Jiankui a declarat că a reluat cercetările privind modificarea genomului uman, în ciuda controverselor legate de etica rescrierii artificiale a genelor. "Vom folosi embrioni umani aruncaţi și vom respecta atât regulile interne, cât și pe cele internaționale", a declarat He pentru Mainichi Shimbun, adăugând că nu are planuri de a crea mai mulți bebeluși editați genetic. Anterior, He folosise un intrument cunoscut sub numele de Crispr-Cas9 pentru a rescrie ADN-ul în embrioni.

În 2019, un tribunal din China l-a condamnat pe He la trei ani de închisoare pentru încălcarea reglementărilor medicale după ce pretinsese, în 2018, că a creat surori gemene modificate genetic, Lulu și Nana, înainte de naștere. Experimentele sale au şocat întreaga lumea medicală și științifică.

Tribunalul a constatat că He falsificase documente care au fost folosite pentru recrutarea cuplurilor pentru cercetarea sa. El a declarat că a folosit o procedură de modificare genetică cunoscută sub numele de Crispr-Cas9 pentru a rescrie ADN-ul în embrionii surorilor - modificări pe care pretindea că le-ar face pe copii imuni la HIV. A continuat să-și apere munca, în ciuda vocilor critice, afirmând că este "mândru" că le-a creat pe Lulu și Nana. O a treia fetiță s-a născut în 2019 ca rezultat al experimentelor similare.

Noile ambiţii ale cercetătorului

Acum, He speră să folosească modificarea genomului în embrionii umani pentru a dezvolta tratamente pentru boli genetice rare, cum ar fi distrofia musculară Duchenne și boala Alzheimer. Acesta a declarat că cei trei copii modificaţi genetic sunt "perfect sănătoși și nu au probleme de dezvoltare", potrivit ziarului, adăugând că gemenele, acum în vârstă de 5 ani, merg deja la grădiniță.

"Rezultatele analizei secvențelor întregului lor genom arată că nu au existat modificări la gene în afară de obiectivul medical, furnizând dovezi că modificarea genomului a fost sigură", a declarat el pentru Mainichi.

"Sunt mândru că am ajutat familiile care îşi doreau copii sănătoși". Recunoaşte, însă, că s-a grăbit cu procedura, dar nu a exprimat regrete și nu a prezentat scuze. În acelaşi interviu a mai declarat că societatea va "accepta în cele din urmă" modificarea genelor embrionilor umani în căutarea de tratamente pentru boli genetice.

