Podul lui Putin din Crimeea s-a prăbuşit. Ucrainenii l-au aruncat în aer, iar lovitura fără precedent vine cu două zile înainte de întâlnirea istorică dintre Vladimir Putin, Donald Trump şi Xi Jinping, unde se decide soarta lumii. În capitalele europene, reuniunea provoacă tensiuni.

Lovit pentru a doua noapte la rând de rachetele Ucrainei, podul Kerci s-a prăbuşit parţial în mare. Imaginile filmate pe timp de zi arată că un arc al structurii şi porţiunea pe care circulau maşinile au fost distruse total. Circulaţia rutieră şi feroviară au fost paralizate, iar navele care transportă petrol şi cereale ruseşti din marea Azov nu mai au pe unde trece. Operaţiunea a fost pregătită timp de o lună, a dezvăluit Zelenski. "Ani la rând, rușii au spus lumii că podul din Crimeea este unul dintre cele mai bine protejate obiective de pe planetă. Mitul măreției Rusiei a fost, încă o dată, zdruncinat", a declarat Artem Dekhtiarenko, Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Podul a costat 3,7 miliarde de dolari şi era mândria liderului de la Kremlin

Inaugurat de Vladimir Putin cu mare fast în 2018, colosul de oţel a costat 3,7 miliarde de dolari şi era mândria liderului de la Kremlin, care îl consideră un simbol al controlului Rusiei asupra Crimeei, anexată în 2014. Vladimir Putin a promis răzbunare. "Va fi redactat un plan concret. Podul va fi reconstruit şi va fi chiar mai bun ca înainte", a declarat Dimitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Ruşii au răspuns cu un atac în oglindă, iar două poduri din Kiev au fost închise.

Articolul continuă după reclamă

Bombardamentele au aut loc în timp ce liderii celor trei mari puteri nucleare, Statele Unite, Rusia şi China, se pregătesc pentru prima lor discuţie în trei. Donald Trump a ajuns deja în Asia. S-a oprit prima dată în Filipine, pentru summitul ASEAN şi a fost primit cu melodia lui favorită - YMCA. Preşedintele american a promis că va cere Rusiei şi Chinei să pună capăt conflictului din Ucraina, dar a încurcat combatanţii. "Sunt pierdute 25.000 de vieţi lunar în războiul dintre Rusia şi Iran (Ucraina, n.red.). Vă puteţi imagina asta? În fiecare lună. Luna trecută au fost 32.000 de vieţi", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Întâlnirea lui Trump cu Putin şi Xi Jinping riscă să genereze o criză politică fără precedent la nivel European. Criticat pentru că a vorbit recent cu Vladimir Putin la telefon, preşedintele Finlandei cere reluarea dialogului cu Putin. Alexander Stubb susţine că Europa este la răscruce, iar Donald Trump, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, aşa cum a promis în campania electorală, ar fi dispus să îi ofere Rusiei şansa de a control din nou Estul Europei.

"Este important să stabilim o structură și o ordine în cadrul negocierilor. Acest lucru înseamnă că discuțiile și negocierile vor continua pe câteva domenii-cheie, inclusiv garanțiile de securitate și teritoriul. Iar după ce se încheie războiul să purtăm o conversaţie despre securitatea Europei", a declarat Alexander Stubb, preşedintele Finlandei. Mesajul său a fost auzit azi la Bruxelles, unde s-au reunit miniştrii Apărării din ţările care ajută Ucraina. "Sprijinirea Ucrainei nu este un act de caritate. Este vorba despre securitatea Europei, despre oprirea lui Vladimir Putin și despre a-l pune la locul său. Rusia își intensifică atacurile aeriene deoarece nu înregistrează progrese pe câmpul de luptă", a declarat Boris Pistorius, ministrul german al Apărării. În plus, cinci ţări europene au cerut ca sancţiunile împotriva Rusiei să includă şi reţelele de criptomonede, folosite pentru a sprijini economia ţării.