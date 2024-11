"Lovitură" în masă asupra Pentagonului. Echipa lui Trump pregăteşte lista ofiţerilor care vor fi concediaţi

Planificarea concedierilor este într-o fază incipientă după victoria lui Trump la alegerile din 5 noiembrie şi s-ar putea schimba pe măsură ce administraţia lui Trump se va forma, au spus sursele, care sunt familiarizate cu tranziţia lui Trump şi au cerut anonimatul pentru a vorbi sincer despre planuri.

Una dintre surse a pus la îndoială fezabilitatea unei "lovituri" în masă asupra Pentagonului. De asemenea, nu este clar dacă chiar Trump va susţine planul, deşi în trecut i-a criticat pe liderii apărării care l-au criticat. Trump a vorbit, de asemenea, în timpul campaniei şi a celor responsabili pentru retragerea tulbure din 2021 din Afganistan. Echipa de campanie a lui Trump nu a răspuns solicitării de a comenta informaţiile.

A doua sursă a spus că viitoarea administraţie se va concentra probabil pe ofiţerii militari americani consideraţi legaţi de Mark Milley, fostul preşedinte al Joint Chiefs of Staff a lui Trump. Milley a fost citat în cartea „War” a lui Bob Woodward, care a fost publicată luna trecută, numindu-l pe Trump „fascist până la miez”, iar aliaţii lui Trump l-au vizat pentru lipsa de loialitate percepută faţă de fostul preşedinte. „Orice persoană care a fost promovată şi numită de Milley va dispărea”, a spus a doua sursă. "Există o listă foarte detaliată a tuturor celor care au fost afiliaţi cu Milley. Şi toţi vor dispărea".

Joint Chiefs of Staff include ofiţerii de rang înalt din armata SUA şi şefii Armatei, ai Marinei, ai Forţelor Aeriene, ai Gărzii Naţionale şi ai Forţelor Spaţiale. Dezvăluirea planurilor de concediere a liderilor de rang înalt ai forţelor armate americane vine la o zi după ce Trump l-a „ales ca secretar al Apărării pe Pete Hegseth”, un comentator Fox News şi veteran care şi-a exprimat dorinţa de "a face curat" la Pentagon.

"Următorul preşedinte al Statelor Unite trebuie să revizuiască radical conducerea Pentagonului pentru a ne pregăti să ne apărăm naţiunea şi să ne înfrângem inamicii. Mulţi oameni trebuie concediaţi", a spus Hegseth în cartea sa din 2024 „The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free”.

Nu este clar dacă lipsa de experienţă managerială a lui Hegseth i-ar putea complica confirmarea din partea Senatului şi dacă o alternativă mai tradiţională pentru poziţie ar efectua astfel de demiteri radicale.

Generalul Brown, printre primii demişi

Hegseth l-a vizat, de asemenea, pe succesorul lui Milley, generalul C.Q. Brown, întrebând dacă ar fi primit postul dacă nu era de culoare.

"A fost din cauza culorii pielii lui? Sau din cauza priceperii lui? Nu vom şti niciodată, dar întotdeauna ne vom îndoi - ceea ce pare nedrept pentru CQ. Dar, din moment ce a făcut din cartea de cursă una dintre cele mai mari cărţi de vizită, nu prea contează", a scris el.

Prima sursă familiarizată cu planificarea tranziţiei a spus că Brown va fi printre ofiţerii care vor pleca. "Şefii şi toţi şefii adjuncţi vor fi concediaţi imediat”, a spus sursa, înainte de a remarca că aceasta a fost încă doar o planificare timpurie.

Unii oficiali americani actuali şi foşti au minimizat posibilitatea unei astfel de schimbări majore, spunând că ar fi inutilă şi perturbatoare într-un moment de tulburare globală, cu războaie în Ucraina şi Orientul Mijlociu. Prima sursă a spus că ar fi dificil din punct de vedere birocratic să concediezi şi să înlocuieşti o gamă largă de înalţi oficiali ai militarilor americani, sugerând că planificarea ar putea fi greşită.

Dar cea de-a doua sursă a sugerat că tabăra lui Trump crede că şefii de stat major trebuie să fie mai puţini din cauza supraîncărcării birocratice percepute. Astfel de reduceri ar putea fi suportate într-o organizaţie de amploarea armatei americane, a spus sursa.

