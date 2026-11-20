Polonia este în alertă după un atac aerian lângă graniţa cu Ucraina. Trei proiectile, despre care ministrul de Interne spune că au fost două rachete şi o dronă cu reacţie, au încălcat spaţiul aerian polonez şi s-au prăbuşit în apropiere de zone locuite. Şcolile au fost închise în mai multe localităţi, iar traficul aerian pe două aeroporturi a fost suspendat. Incidentul a avut loc la o zi după ce Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping s-au întâlnit pentru a discuta pacea în lume. La doar câteva ore după summitul istoric din China, liderii europeni s-au întâlnit la Berlin. Şi au promis sprijin total pentru Ucraina şi în 2027.

Sirenele au sunat în această dimineaţă în estul Poloniei, la 45 de kilometri de graniţa cu Ucraina, după ce o rachetă s-a prăbuşit pe un câmp. Proiectilul a explodat fără a răni pe cineva. Incidentele au avut loc în timp ce 2.800 de militari din 11 ţări europene se antrenează în Polonia pentru o posibilă misiune de pace în Ucraina la finalul războiului.

Val de atacuri ruseşti cu 100 de rachete şi 400 de drone

Peste noapte, Rusia a lansat 100 de rachete şi 400 de drone împotriva Kievului şi a altor regiuni ucrainene. Bombardamentul a avut loc la doar o zi după ce Vladimir Putin, Donald Trump şi Xi Jinping s-au întâlnit în China pentru a discuta pacea mondială într-un summit istoric.

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"Din multe puncte de vedere scriem istorie. Statele Unite, Rusia și China se află într-o poziție unică pentru a discuta cum să reducă numărul de arme nucleare de pe Pământ și cum să diminueze riscul ca aceste arme să fie folosite", a declarat Trump, la Shenzen.

La finalul discuţiei, Putin, Trump şi Xi Jinping au anunţat un acord pentru evitarea unui conflict nuclear, creşterea producţiei de petrol şi reformarea ONU.

Putin a fost singurul care a discutat cu presa la final. A comparat discuţia în trei cu Conferinţa de la Ialta, când marile puteri au împărţit lumea la finalul celui de-al doilea Război Mondial, şi a ameninţat că va continua atacurile împotriva navelor în Marea Neagră.

"(Ucraina - n.r.) a început să ne atace petrolierele în Marea Neagră. Am început să acționăm în același mod, însă acțiunile noastre de represalii s-au dovedit a fi mult mai dureroase pentru regim decât încercările acestuia de a ne afecta economia. Iar acum auzim peste tot: "Haideți să ne oprim. Haideți să ajungem la o înțelegere". Însă, după atacurile asupra podului din Crimeea, nu vor exista negocieri", a transmis Putin.

Trump le-a cerut europenilor să nu mai finanţeze Ucraina

Reuniţi la Berlin pentru Coaliţia de Voinţă, 40 de aliaţi europeni ai Ucrainei s-au angajat să sprijine Kievul pe tot parcursul anului 2027 și au cerut Rusiei să accepte un armistițiu în Marea Neagră.

Presa germană a scris că Donald Trump a intervenit telefonic pe parcursul summitului şi i-a certat pe europeni pentru sprijinul acordat Ucrainei.