Fostul preşedinte Traian Băsescu a comentat botezul de weekendul trecut, la care au luat parte liderii PSD ale căror partenere au afişat un lux intens comentat pe reţelele de socializare. "Această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA", a afirmat Traian Băsescu.

Băsescu, după botezul la care au participat liderii PSD: "Ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA" - arhivă

Fostul preşedinte a comentat, într-o intervenţie telefonică, joi seară, la B1 TV, botezul care a atras critici din partea unei largi părţi a societăţii, după ce partenerele de viaţă ale liderilor PSD au afişat blănuri scumpe, bijuterii, pantofi şi genţi care pe site-urile de modă de lux de vând cu mii de euro, potrivit News.ro.

”A fost considerată indecentă şi probabil chiar a fost indecentă (manifestarea – n.r.). Eu nu ştiu de ce a trebuit să aducă televiziunile acolo, e greu de explicat, au vrut să arate luxul, bogăţia în care trăiesc? Manifestarea asta legată de un copilaş, şi copilul nu e de vină, sunt de vină cei mari care au făcut un festival al luxului, deci această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat Traian Băsescu.

El a adăugat că nu crede că Laura Codruţa Kovesi va reveni în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

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”Nu (crede că ar reveni la DNA – n.r.) şi nici nu cred că ar fi cazul să se întoarcă. Eu am spus, mi-a plăcut aşa, ca alegătură, ştiu ce reacţii vor fi”, a arătat fostul şef al statului.