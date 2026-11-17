Ilie Bolojan respinge acuzaţiile privind presupusa folosire abuzivă a maşinii şi personalului SPP la nunta fiicei sale, organizată weekendul trecut la Oradea. Fostul premier susţine că a respectat legea şi acuză PSD şi AUR de hărţuire politică. Liderul PNL a calificat scandalul drept un "festival de minciuni" şi a criticat demersul parlamentar de anchetare a modului în care au fost folosite resursele SPP.

Ilie Bolojan a răspuns, marţi seară, acuzaţiilor legate de presupusa folosire abuzivă a maşinilor şi personalului Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) la nunta fiicei sale, care a avut los la finalul săptămânii trecute.

Bolojan susţine că nu a încălcat legea în privinţa folosirii maşinii SPP

"În aceste zile am avut o hărţuială şi un festival de minciuni care sunt efectul unui botez nereuşit de la Timişoara de acum ceva timp şi atunci trebuie găsită orice fel de chestiune care să fie legată şi de Bolojan. Ce vă pot asigura este că, pe de o parte, copiii mei au avut o nuntă decentă, iar eu, personal, am respectat toate prevederile legale şi nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită maşina SPP, o prevedere legală care obligă practic premierii care au fost în funcţie să aibă pază. Dacă refuză asta, trebuie să dea declaraţii în scris şi în fiecare zi, dacă refuzi, pentru că mai sunt şi astfel de situaţii, e chestiune pe proprie răspundere", a afirmat Ilie Bolojan, la Digi 24.

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Fostul premier a arătat că, atunci când se deplasează pe cont propriu, îşi asumă răspunderea pentru propria securitate, menţionând că au fost momente în care a dat declaraţie şi a "rămas pe cont propriu".

Fostul premier acuză PSD şi AUR de hărţuire politică în scandalul privind SPP

Bolojan a spus că şi comisia parlamentară care are ca scop anchetarea modului în care au fost folosite resursele SPP este legată de hărţuire politică.

"În ceea ce priveşte partea de comisie care a fost înfiinţată în Parlament, este tot o continuare a unei hărţuieli politice generate de PSD şi AUR. Dacă vă aduceţi aminte, au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legată de întâlnirea pe care am avut-o cu doamna Tănăsescu, preşedinta Curţii Constituţionale (...) în care, din nou, nu s-a dovedit nimic. Nu fac decât să continue această hărţuială pe care au început-o în lunile anterioare şi asta arată, încă o dată, colaborarea pe faţă, sau prin dos, dintre PSD, AUR şi ceilalţi", a adăugat Bolojan.

Întrebat dacă se va prezenta la audieri în comisia parlamentară, liderul PNL a răspuns: "Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine şi de şicanare. Le voi trata în consecinţă".

Deputatul Dumitru Coarnă a anunţat că a depus, marţi, la Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, solicitarea de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă privind posibila utilizare a maşinilor şi personalului SPP pentru transportul invitaţilor la nunta fiicei fostului premier Ilie Bolojan.