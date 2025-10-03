Video Guvernul a "redus" numărul de maşini din parcul auto de la 30 la 33
Sindicatul angajaţilor din Guvern acuză cancelaria premierului că a încălcat legislaţia, după ce a semnat un contract de leasing pentru 17 autovehicule noi.
Într-un răspuns oficial pus la dispoziţia publicului, Executivul susţine că nu a cheltuit o grămadă de bani, ci a economisit sute de mii de lei pe lună. În document este precizat că - iniţial - Palatul Victoria avea un cost lunar de 850 de mii de lei pentru 30 de autoturisme cu şofer.
Ulterior, premierul Bolojan a redus numărul maşinilor, iar apoi a decis că are nevoie de mai multe. Aşa că, în prezent, Guvernul are 16 maşini cu şofer şi 17 nou-nouţe fără.
Oficial, cele din urmă vor fi folosite de anumiţi angajaţi pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu. În răspunsul Guvernului nu se precizează dacă venitul şi plecatul de la muncă se consideră sarcină de serviciu.
