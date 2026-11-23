Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, după afirmaţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind anul electoral 2028, că acesta are exact comportamentul lui Vladimir Putin, iar şeful statului ar trebui să înveţe să accepte că România este un stat democratic, unde alegătorii au dreptul să nu fie de acord cu el.

"Domnul preşedinte trebuie să înţeleagă în primul rând cum funcţionează democraţia. Democraţia funcţionează la modul următor: poporul, alegătorii, nemulţumiţi fiind de prestaţia guvernului, de proasta guvernare, îşi îndreaptă simpatiile electorale către opoziţie. La un moment dat se fac alegeri, sperăm că se va respecta această regulă şi opoziţia vine la putere, tocmai pentru a corecta proasta guvernare a celor care au fost la putere până atunci. Deci, domnul Nicuşor Dan trebuie să înveţe să accepte că trăim într-un stat democratic, în care alegătorii au dreptul să nu fie de acord cu domnia sa", a spus liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, într-o conferinţă de presă.

Peiu a arătat că "într-o societate democratică, nu există o persoană sau o autoritate care să spună ce este corect sau nu să voteze alegătorii".

"Alegătorii au dreptul suveran să voteze cu orice partid înscris pe listele electorale. Trebuie să vedem că exact comportamentul acesta al domnului preşedinte Dan este şi comportamentul lui Vladimir Putin, care spune că îi este frică să-l lase, nu ştiu, pe Navalnâi, pe Kasparov, pe cine o mai candida, la putere, în locul lui. Nu se poate aşa ceva. D-aia este democraţie, d-aia avem alegeri. Orice politician din România trebuie să înceapă orice discurs electoral cu ideea că are încredere în înţelepciunea poporului şi în capacitatea de discernământ a alegătorilor, care fenomene stau la baza procesului democratic", a mai arătat Peiu.

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Liderul senatorilor AUR a mai spus că Nicuşor Dan "are stângăcii de limbaj specifice cuiva cu mai puţină şcoală decât domnia sa".

"M-aş fi aşteptat la domnul Ciolacu de la exprimările astea, dar să spună domnia sa aşa ceva, eu sper că domnia sa a promovat totuşi la geografie cât era elev şi ştie că România este în Europa. În România nu există pro-europeni şi anti-europeni, ci doar europeni, toţi cetăţenii României sunt europeni. Este o aberaţie să ne apucăm să facem acum discriminări, după cum crede dânsul, sau după ce îşi aduce dânsul aminte de la geografie", a mai declarat Petrişor Peiu.

Preşedintele Nicuşor Dan a detaliat o afirmaţie făcută la Summitul pentru Guvernanţă Digitală, organizat de Edge Institute, potrivit căreia îi este frică de anul 2028.

"Când spun că îmi e teamă de 2028, spun că mi-e teamă de un eventual rezultat al alegerilor parlamentare, dar nu vreau să comentez mai mult", a afirmat şeful statului.

"Am spus două lucruri: am spus că trebuie să fim serioşi în ceea ce priveşte securitatea şi că asta necesită energie şi timp, inclusiv participarea la reuniunea de azi a Coaliţiei de Voinţă şi asta cred că este evident. Când am spus că îmi e teamă de 2028 am vorbit, evident, de alegerile parlamentare din 2028 şi nu vreau să dezvolt mai mult", a spus Nicuşor Dan, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută la Berlin.