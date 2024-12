Pentru 3 nopţi la mare în regim all inclusive, turiştii scot din buzunar în jur de 2.000 de lei de persoană. Preţul acoperă cazarea, 3 mese pe zi dar şi accesul la spa, bazin de înot şi sală de fitness. Plus, atmosferă de Crăciun garantată. Ba chiar şi cadouri. De la Moşul, desigur. "Suntem în aşteptarea primilor oaspeţi pentru pachetul nostru de Crăciun. Am pregătit un pachet de trei nopţi de cazare, cu mic dejun, cu cina inclusă, în seara aceasta îl aşteptăm pe Moş Crăciun", a declarat Cristina Calispera, manager hotel.

Cât despre mâncare. Nu, nu este pe bază de peşte. Sau nu neapărat. "Avem meniu tradiţional, mult aşteptatele sarmale, salata de boeuf, salata de vinete, toba, lebar, şunculiţa, iar in cadrul cinei nu va lipsi şi pomana porcului", a declarat Cristina Calispera, manager hotel. Nici vremea nu e tocmai rea. Vor fi cam 9 grade. Şi va ploua.

