Cum poți contesta decizia de concediere. Termenul în care o poți face

Mulţi români ajung, în fiecare an, în situaţia de a fi concediaţi de la locul de muncă.

În România, milioane de români activează, în mod constant, în câmpul muncii, indiferent că vorbim despre angajaţi la stat sau la privat. Dacă la stat, în principiu, un angajat este ceva mai protejat, din punct de vedere legal, la privat situaţia este mai complicată.

Iar mulţi dintre angajaţii din privat ajung în situaţia de a fi concediaţi, fără a fi protejaţi de vreun contract colectiv de muncă sau de vreun sindicat.

Paşii pe care trebuie să-i urmezi pentru a contesta decizia de concediere

Angajaţii din privat care sunt concendiaţi au posibilitatea, în anumite condiţii, să conteste decizia de concediere, mai ales dacă se consideră că au fost concediaţi pe nedrept.

În principiu, contestarea deciziei de concediere se poate face la Tribunalul în raza căruia angajatul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Prin această chemare în judecată a companiei care a făcut concedierea angajatul poate solicita anularea deciziei de concediere, reintegrarea în cadrul vechiului loc de muncă sau cel puţin anumite măsuri prin care trecerea peste concediere să se facă mai uşor.

Ce trebuie să faci dacă consideri că ai fost concediat abuziv

În primul rând, trebuie precizat că, indiferent de motivul concedierii, decizia de concediere poate fi contestată, iar compania poate fi chemată în instanţă.

În al doilea rând trebuie avut în calcul o situaţie extrem de importantă. Cum contestarea deciziei de concediere poate fi efectuată doar într-un anumit interval de timp, angajatul trebuie să nu uite să se adreseze direct Tribunalului în raza căruia are domiciliul sau reşedinţa. Dacă această contestaţie este depusă la Tribunalul în raza căruia are sediul firma, dar nu corespunde cu Tribunalul în care angajatul are domiciliul sau reşedinţa, atunci se pierde timp preţios şi există riscul ca respectiva contestaţie să nu mai poată fi analizată.

Decizia de concediere poate fi contestată în maxim 30 de zile

În general, decizia de concediere poate fi contestată în instanţă în maxim 30 de zile calendaristice de la momentul comunicării deciziei de concediere.

Autorităţile au demarat, în ultima perioadă, un proiect prin care aceste contestaţii ale deciziilor de concediere să fie judecată într-un mod cât mai rapid, pentru a permite angajatului să ştie cât mai rapid ce are de făcut, dacă poate fi repus în drepturi sau dacă, într-adevăr, trebuie să-şi caute un nou loc de muncă.

