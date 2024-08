Distracţie cu 50 de lei în staţiunea considerată "regina luxului". Nu mai e loc să arunci un ac, în cel mai aglomerat weekend al verii

Mamaia Nord nu este doar regina luxului ci şi vedeta distracţiei in acest weekend. Ziua, turiştii se bucură de apa caldă şi de briza mării, iar noaptea de cluburi şi petreceri. "Ziua am venit să ne distrăm, noaptea am venit să protejăm plajele. Cine ştie, cunoaşte. Această partea a Năvodarului, Mamaia Nord, s-a dezvoltat foarte mult, îţi face drag să vii. Cluburile din Mamaia sunt pe primul plan când vine vorba de distracţie. Din experienţă, nu scapi fără 1.500, 2.000 de lei pe persoană".

Se stă umăr la umăr şi pe plajă, şi în apă. Cei care vor un moment de linişte şi relaxare, îl găsesc în larg. Zeci de vaporaşe pleacă din Portul Tomis şi îi plimbă pe turişti. Una dintre cele frumoase experienţe de la mare este plimbarea cu barca de viteză. În larg, briza se simte mult mai intens şi dacă sunteţi norocoşi puteţi să vedeţi şi delfinii jucăuşi. "Super experienţă, recomandă tuturor celor care vin la mare. Am văzut şi meduze, superb".

"O ieşire de 30 de minute, 50 de lei. Avem o ieşire în grup de 10 persoane, 100 de lei de persoană sau o ieşire cu baie, cu plajă, cu distracţie, ieşire de trei ore, 1.500 de lei", spune administratorul unei bărci de agrement. În vârf de sezon doar cu foarte mult noroc mai găseşti o cameră liberă.

"Perioada asta este cea mai aglomerată din vară, cu un grad de ocupare de 100%. De pe 10 august, până pe 20 august este full, cu greu găsiţi o cameră în Mamaia Nord", explică Sebastian Nichifor. De la 1 septembrie, începe din nou programul litoralul pentru toţi. Preţurile vor intra la apă, iar plajele se vor mai goli.

