Napoli, Cracovia, Abu Dhabi, Londra Luton, Budapesta, Varşovia şi Wroclaw sunt cele şapte destinaţii spre care vom putea zbura de pe Aeroportul Băneasa. Iar numărul destinţiilor va tot creşte.

"Sperăm ca anul acesta să fie un an de vârf şi pe Otopeni şi pe Băneasa. Aeroportul Băneasa a reînviat practic după 13 ani, sunt din nou cursele regulate de pasageri, suntem în discuţii cu alte companii care îşi doresc la rândul lor să opereze pe un aeroport situat practic în Bucureşti", a declarat Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt CNAB.

Oficialii de la Băneasa îi atrag pe operatorii aerieni cu reduceri semnificative ale costurilor de operare. "Pentru că am tot crescut şi am crescut pe Otopeni, am început să atingem limita de infrastructură, deci practic nu mai avem capacitate mai mare acolo. Noi am început aici în Bucureşti, apoi ne-am mutat pe Otopeni. E un aeroport mic, e limitat în cât de mult poţi să operezi aici, dar ce poţi, e foarte simplu. Acest aeroport vă poate oferi o experienţă elevată de călătorie, mai exclusivistă", spune Mauro Peneda, director general companie low-cost.

Aproximativ 65% din traficul de pasageri din România este acoperit de aeroporturile Capitalei. Anul trecut însă, Aeroportul Băneasa a avut doar 100.000 de pasageri. Prin comparaţie, Aeroportul Otopeni ne-a rămas de mult mic. Anul trecut, pe aici au trecut 16 milioane de pasageri, cu un milion mai mult decât în 2023, iar anul acesta ne putem aştepta la un nou record.

Pasagerii sunt nemulţumiţi

Pasagerii nu sunt prea încânztaţi de condiţii. "Am fost un pic uimit că am avut biletul pe Băneasa, mi se pare un aeroport foarte mic, foarte înghesuit", spune un român. "Toaletele ştim cum sunt. Am văzut prin alte aeroporturi locuri de joacă pentru copii", zice un altul.

Specialiştii în imobiliare estimează că o dată cu redeschiderea Aeroportului Băneasa locuinţele în zonă se vor ieftini pentru că mulţi fug de zgomot. "Preţurile caselor din zonă pot fi afectate cu până la 15%, al apartamentelor mai puţin cu siguranţă. Efectele unei astfel de schimbări pot să dureze şi ani de zile, nu se văd imediat", spune Toma Filipovici, purtător de cuvânt APAIR.

Autorităţile ne promit de mai bine de un deceniu un aeroport ca-n afară. Startul licitaţiei pentru noul terminal ultramodern de la Otopeni, care ar putea primi 100 de milioane de pasageri pe an, s-ar putea da curând. Lucrări de modernizare sunt prevăzute în această vară şi la aeroportul Băneasa.

