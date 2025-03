Trendyol a deschis un depozit în România şi anunţă angajări. Câte locuri de muncă vor fi

Trendyol, platformă de comerţ electronic cu sediul în Turcia, a deschis un depozit în România, în Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov, care deserveşte România şi alte ţări din Europa Centrală şi de Est. Compania anunţă angajări şi va crea până la 250 de locuri de muncă, a declarat Irem Yilandil, head of international expansion al Trendyol, în cadrul unei întâlniri cu presa din România.

”Depozitul este operaţional deja şi deserveşte România şi alte ţări, precum Bulgaria şi Grecia. Centrul logistic are obiectivul de a eficientiza livrările în ţară, dar şi în regiune. Continuăm angajările. Depozitul va crea până la 250 de locuri de muncă. Urmează să deschidem şi un birou local în a doua jumătate a anului. Pentru acest an, avem un plan ambiţios, să atingem un număr de 3.000 de vânzători locali”, a declarat Irem Yilandil, head of international expansion al Trendyol, în cadrul unei întâlniri cu presa din România, potrivit news.ro.

Câte articole de pe Trendyol s-au vândut în România

Centrul logistic va procesa cel puţin 2,5 milioane de livrări până la finalul anului, potrivit planurilor companiei. În România, cele mai multe comenzi vin din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Constanţa, iar Capitala a urcat în primele trei locuri la vânzări globale (în afara Turciei) în trimestrul 4 din 2024.

Trendyol a lansat aplicaţia în limba română în ianuarie 2024 şi a înregistrat cea mai rapidă creştere de pe pieţele din Europa Centrală şi de Est (CEE), ajungând la 1,5 milioane de clienţi în România până în prezent. De la lansarea pe piaţa locală, Trendyol a vândut în România peste 16 milioane de articole.

Valoarea medie a unei comenzi

În 2024, în România, valoarea medie a unei comenzi a fost de 125 dolari. Pe platforma din România sunt listate peste 4 milioane de produse. Trendyol are peste 32 milioane de clienţi în Turcia. Compania are circa 4.500 de angajaţi. Platforma şi-a propus să atingă neutralitatea emisiilor de carbon până în 2040.

Platforma este deja prezentă şi în şapte ţări din Europa Centrală şi de Est, în România, Grecia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Cehia şi Slovacia, ţara noastră fiind cea mai mare piaţă din această regiune.

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 şi între timp a devenit primul decacorn din Turcia. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianţi şi branduri prin intermediul aplicaţiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Germania, Azerbaidjan, statele din Golf şi Europa Centrală şi de Est.

