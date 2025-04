Operator 112: Alo, 112, ce urgență aveți? Alo?

A.M.: Bună ziua, vreau și eu în legătură cu poliția! Ieri am fost sechestrată de către un domn. Vă rog veniți repede, nu știu unde sunt…

Operator 112: Cum adică nu știi unde ești? În ce localitate te afli?

Vezi și

Sunt cuvintele care au şocat o lume întreagă. Dovada neputinţei, a indiferenţei şi a cinismului unor oameni care trebuiau să salveze un copil. Dar n-au ştiut cum să facă asta. Iar acestea au fost ultimele cuvinte ale Alexandrei Măceşanu. Se întâmpla în iulie 2019.

"Eram în România și am auzit, am citit știrea, am citit tot în noaptea aia, și eu chiar mă rugam să speram că o s-o găsească. Chiar m-am rugat la Dumnezeu, am stat în genunchi, și mi-am promis că o să fac un film", a declarat actriţa Diana Busuioc Angelson, cu ochii în lacrimi.

Actriţa Diana Busuioc, celebră în SUA, spune povestea Alexandrei

Ea este Diana Busuioc. O fată care a plecat din Ploiești să se facă actriţă la Bucureşti. Doar că într-o zi, un profesor, i-a spus aşa: "Să nu credeţi că, dintre voi, vor reuşi toţi. Poate unul o să reușească. Dar restul, nu aveți nicio şansă".

"A contat foarte mult pentru că eram copii şi ne-a tăiat aripile", a povestit actriţa. Aşa i-a încolţit gândul să plece din România. Era în anul trei de facultate când a primit o bursă la o prestigioasă şcoală de actorie din Los Angeles. Se vorbea despre ea ca despre a doua Demi Moore. A jucat în filme, a scris scenarii, a trecut şi în spatele camerei, ca regizor.

"Putea să fie copilul meu cel care sună la 112 și nu primește ajutor sau i se spune și cum, ai fost răpită şi violată? Şi de unde îl cunoști tu pe domnul ala?", a continuat Diana.

Filmul ajunge pe marile ecrane, atât în ţară, cât şi peste Ocean

Scenariul filmului "Alexandra" l-a scris pe nerăsuflate, în trei zile şi trei nopţi. Iar în trei săptămâni a terminat şi filmările, făcute la Caracal, București şi Ploiești. Doar cu actori români.

"Filmul meu aşa începe. Într-o zi, o fetiţă a sunat la 112 plângând după ajutor". În filmul Dianei, Alexandra este salvată. Iar operatoarea de la 112 devine eroină naţională. Aceasta este povestea aşa cum ar fi trebuit să fie. Trailerul începe sugestiv cu secvenţa: "Și ce e de făcut? Să vă treziţi".

Este primul film românesc al Dianei Busuioc. Lansat în România, la cinemateca Eforie, acolo unde mergea la film atunci când era studentă. Din 2 aprilie, "Alexandra" e în cinematografele din România. După care, va spune povestea şi publicului din America.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu interzicerea completă a telefoanelor mobile la şcoală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰