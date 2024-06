"Am făcut dragoste și am adormit. Când m-am trezit, am găsit un mesaj". Ana Maria a plecat în toiul nopţii de lângă soţul ei ca să îşi ia viaţa într-o pădure din Iaşi

Bărbatul se întorsese acasă din Danemarca, unde lucra în construcţie. A muncit din greu pentru o casă nouă şi o viaţă mai bună. Totul părea să fie în regulă, până în noaptea zilei de 13 iunie când viaţa familiei a luat o turnură dramatică.

Ultima noapte de iubire

„Eu chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Eu muncesc în construcții, în Danemarca. Am venit acasă chiar înainte să se întâmple… Am stat cu toții, am petrecut, apoi am făcut dragoste și am adormit. Când m-am trezit, am găsit un mesaj de la ea. Mi-a spus că o găsesc în pădure. Am plecat să o caut și am găsit-o spânzurată. Am sunat la 112, mi-au spui să-i tai ața, dar nu am mai avut ce face…Mi-a spus că este supărată pe mine, dar nu avea niciun motiv să facă așa ceva… Avem doi copii împreună, unul de 10 ani și altul de 7… Le-am spus ce s-a întâmplat. Vrem să mergem la mare săptămâna viitoare, să îi ajut să treacă peste”, a declarat Marius, soțul femeii, pentru BZI.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a vedea cum s-a produs nenorocirea. „La data de 13 iunie a.c., polițiștii au fost sesizați, prin apel unic de urgență 112, de către un bărbat cu privire la faptul că la marginea unei păduri de pe raza comunei Miroslava a găsit-o decedată pe soția sa. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Pe corpul persoanei nu au fost identificate urme vizibile de violență. A fost emisă ordonanța de efectuare a necropsiei medico-legale în vederea stabilirii cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cercetările continuă în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.

