A fost construită la începutul secolului 20, are o arhitectură deosebită şi poartă amprenta unui mare maestru. Vorbim despre Casa lui Amza Pellea, regretatul actor român de film, teatru radio şi televiziune, care a primit un omagiu din partea autorităţilor. Casa Memorială, inaugurată în 2008 şi închisă în urmă cu doi ani, este acum renovată şi pregătită să primească din nou vizitatori.

Fotografii, tablouri, diplome şi chiar diverse obiecte din timpul spectacolelor de teatru şi cinematografie. Toate au fost donate chiar de fiica actorului pentru ca vizitatorii să poate afla cât mai multe despre viaţa regretatului actor. "Asistam la un vis implinit al unui copil fericit, mi-am dorit de mult timp si iata ca minunea s-a intamplat, redeschiderea casei memoriale Amza Pelea, în haine noi", a declarat Oana Pellea, fiica fostului mare actor.

Lucrările de reabilitare au costat aproape 300.000 de lei

Casa Memorială Amza Pelea a fost inaugurată în anul 2008, atunci când s-au împlinit 25 de ani de la moartea actorului. În urmă cu doi ani, însă, la cererea fiicei lui Amza Pellea, a fost închisă din cauza condiţiilor. Cu implicarea autorităţilor, Casa Memorială de la Băileşti a intrat în administrarea Muzeului Olteniei, care i-a oferit o nouă viaţă.

"Am analizat cu foarte mare atentie tamplaria de lemn, aceasta nu a putut fi restaurata insa am inlocuit-o cu tamplarie din lemn de fag", a declarat Florin Ridiche, manager Muzeul Olteniei. Şi cum veştile bune circulă repede, oamenii s-au strâns în număr mare în faţa casei memoriale, dornici de a o vizita. Primii care au păşit pragul casei au fost chiar rudele actorului.

"Mi se pare foarte emotionant sa fiu aici in casa mamei mele, in casa unchiului meu, in casa bunicilor", a declarat Ruxandra Sălcianu, nepoata a actorului. Lucrările de reabilitare au costat aproape 300.000 de lei. Cei care doresc să viziteze Casa Memorială Amza Pellea o pot face gratuit până în luna iulie.

