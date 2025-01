Problemele au început în 2008, iar după investigații amănunțite, bărbatul a aflat că suferă de o afecțiune genetică, care a dus la alterarea gravă a funcției renale. Timp de un an, a fost nevoit să facă dializă, până când a primit un rinichi de la tatăl său.

"Am făcut primul transplant în 2009. Până în 2016... în 2016 am făcut iar dializă și am depus din nou dosarul pentru transplant. Am reușit acum să facem un transplant din nou. E bine, mă simt și eu bine”, spune Costache Pavăl, pacient.

O nouă şansă, după al doilea transplant

Salvatorul său a fost un pacient de 64 de ani, aflat în moarte cerebrală, după un accident vascular cerebral. "În situația de față, familia a fost cea care a întrebat dacă, în cazul în care nu se mai poate face nimic, s-ar putea preleva organe. Am investigat donatorul și s-au putut preleva ficatul și rinichiul", explică Raluca Neagu Movilă, reprezentantă a Programului de Prelevare și Transplant.

"Fără gestul familiei pacientului care a decedat, din păcate, pentru acest pacient tânăr nu ar fi existat nicio șansă. Nu mai exista nimeni din familie care să îl poată ajuta", adaugă Ionuț Nistor, medic la Spitalul C.I. Parhon Iași.

Intervențiile de retransplant, spun specialiștii, sunt de cele mai multe ori greu de realizat. "Este unul dintre capitolele dificile pentru Centrele de Transplant. Este foarte dificil să faci retransplantul la un pacient care este intens imunizat", afirmă Adrian Covic, de la Centrul de Transplant Renal Iași.

O problemă reală în țară o reprezintă și rata de refuz în creștere a aparținătorilor pacienților în moarte cerebrală, în cazul prelevării de organe. Anul trecut, doar în 10 cazuri din cele 25 de încercări s-a reușit obținerea acordului pentru prelevare.

