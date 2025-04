Cei doi români stabiliţi în Marea Britanie, soţ şi soţie, au venit în ţară în urmă cu doi ani, pentru a participa la o şedinţă în Parlament, în care se discuta despre un proiect de lege ce milita pentru legalizarea consumului de substanţe interzise în scop medical. Au înştiinţat autorităţile că vor avea la ei canabis.

"M-am prezentat la biroul de declarare bunuri, am declarat canabisul, agenții vamali au verificat toate actele și după aproape jumătate de oră am fost lăsat să plec. Am obținut această aprobare în scris că pot să intru în țară cu substanțe din tabelul 2, adică canabisul cu THC, în cazul meu", spune Giancarlo Cristea.

DIICOT, obligat prin lege să dea drogurile înapoi

În luna iulie a anului trecut, Giancarlo s-a întors în România împreună cu familia pentru o vacanţă. A procedat la fel la vamă numai că de data aceasta au fost anunţaţi procurorii anti-mafia, care au confiscat canabisul.

"Starea noastra de sanatate a inceput sa se deterioreze foarte repede, eram afectat si de stres si de anxietate, atacuri de panica", a povestit Giancarlo Cristea.

Cei doi români au luat imediat legătura cu un avocat.

Soții Cristea au depus la Tribunalul București o plângere prin care cereau instanței să constate că nu au încălcat legea. Judecătorii le-au dat câștig de cauză, iar decizia este definitivă. În prezent, introducerea de canabis pe teritoriul țării noastre se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.

Documentele medicilor din Marea Britanie au contat în verdictul magistraţilor.

"Pe parcursul procesului, în urmărire penală, s-a dispus, pe baza acestor înscrisuri, o decizie de clasare. Cu toate că s-a dispus această decizie de clasare, temeiul pentru care s-a luat această hotărâre nu ne-a convenit, deoarece, în baza textului de lege invocat de DIICOT, nu se putea restitui canabisul către clienții noștri", a explicat Nagy Sebastian, avocatul celor doi.

Juriştii spun că indiferent de verdictul instanţei, dacă Giancarlo vine în România, având canabis la el, va trece prin aceeaşi situaţie.

Cei doi români iau în calcul să dea statul român în judecată şi să ceară despăgubiri, având în vedere că, susţin ei, starea lor de sănătate a avut de suferit cât timp nu au putut beneficia de tratament.

