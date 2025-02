Festivalul de Film de la Berlin 2025. "Kontinental 25", regizat de Radu Jude, favorit pentru Ursul de Aur

Câştigătorii urmează să fie anunţaţi la ora 19.00, în ajunul unui important subiect electoral pentru Germania, alegerile legislative anticipate care vor avea loc duminică.

Radu Jude, printre favoriţii pentru Ursul de Aur

Un număr de 19 filme concurează pentru a succeda documentarului "Dahomey" al cineastului franco-senegalez Mati Diop, despre restituirea operelor de artă în fostele ţări colonizate. Cineastul român Radu Jude, care a câştigat deja un Urs de Aur în 2021, ar putea face dubla cu "Kontinental'25", o nouă frescă politică despre societatea contemporană şi capitalism.

Filmat în doar 10 zile cu un smartphone, acest lungmetraj spune povestea unui executor judecătoresc cuprins de vinovăţie după sinuciderea unui om al străzii şi a fost unul dintre favoritele juriului internaţional de critici alcătuit de revista Screen.

El devansează "Blue Moon", o dramă muzicală despre culisele spectacolelor de pe Broadway, cu Ethan Hawke în rolul principal, şi este opera unui obişnuit al Berlinului, Richard Linklater, care a câştigat Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor în urmă cu 11 ani cu "Boyhood".

Berlinala , în toiul alegerilor din Germania

Todd Haynes, o figură marcantă a cinematografiei americane care prezidează juriul, este un iubitor de muzică şi a realizat filme inspirate de Bob Dylan ("I'm Not There") şi David Bowie ("Velvet Goldmine"). Alături de el se află regizorul franco-marocan Nabil Ayouch şi starul chinez Fan Bingbing.

În plină campanie electorală germană, cu AfD, formaţiunea de extremă dreapta care visează la un scor istoric, Berlinala a debutat pe un ton extrem de politic şi a fost punctată de luările de poziţie tranşante împotriva lui Donald Trump ale invitatei de onoare Tilda Swinton şi Todd Haynes.

Dacă juriul doreşte să transmită un mesaj, alegerea sa ar putea fi "Dreams", o tragedie romantică a regizorului mexican Michel Franco ("Despues de Lucia", "Nouvel Ordre").

Relatând povestea unui cuplu format dintr-o moştenitoare americană bogată (Jessica Chastain) şi un tânăr balerin interpretat de un dansator mexican vedetă, Isaac Hernandez, recent numit la conducerea American Ballet Theater, regizorul filmează o metaforă destul de transparentă pentru relaţiile tensionate dintre cele două ţări.

Printre alţi potenţiali câştigători se numără documentarul "Timestamp" de Kateryna Gornostai, despre viaţa de zi cu zi a elevilor şi profesorilor din Ucraina devastată de război, o distopie braziliană halucinantă ("The Blue Trail" de Gabriel Mascaro) şi un film dur despre epuizarea maternă ("If I had legs I'd kick you"), în care actriţa australiană Rose Byrne excelează.

La sfârşitul celei de-a 75-a ediţii, palmaresul va da, de asemenea, o idee despre capacitatea noii directoare a Berlinalei, americanca Tricia Tuttle, de a readuce în centrul atenţiei un festival care, în ultimii ani, a fost mai puţin în centrul atenţiei decât Cannes sau Veneţia.

Ea a reuşit să-l convingă pe unul dintre favoriţii Oscarurilor din martie, Timothée Chalamet, să apară pe covorul roşu pentru filmul biografic Bob Dylan "A Perfect Stranger", precum şi pe echipa din spatele noului film al lui Bong Joon-ho, "Mickey 17".

La şase ani după ce a câştigat Palme d'Or la Cannes pentru "Parasite", regizorul sud-coreean ia în derizoriu ambiţiile spaţiale ale lui Elon Musk în această comedie SF cu Robert Pattinson.

