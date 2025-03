Victima se afla în casă împreună cu soţul şi cei doi copii minori. Din fericire, aceştia au reuşit să scape din flăcări. Cei doi soţi, însă, erau cunoscuţi ca fiind consumatori de băuturi alcoolice şi, deseori, în familia lor existau certuri.

Incendiu devastator în Botoşani: femeie găsită carbonizată

La ultimul scandal, lucrurile ar fi degenerat, iar femeia ar fi fost imobilizată la pat, cu ambele picioare rupte, şi de aceea nu ar fi reuşit să scape din incendiu.

"Erau mari consumatori de alcool şi cred că, cu vreo două zile înainte, aşa se bănuieşte, ar fi bătut-o şi i-ar fi rupt picioarele", a declarat Dorian Ursu, SVSU Albeşti.

Dialog reporter - vecin:

- "Ei beau tot timpul, tot timpul"

- "Lucrau undeva?"

- "Da"

- "Unde?

- "Prin sat, cu ziua".

"Ei beau, treaba lor, eu nu mă bag. E sora mea, e cumnatul meu... Ei se certau, nu se certau, pe mine nu mă interesează", a declarat fratele victimei.

Acţiunea de stingere a autorităţilor a fost îngreunată de fratele femeii, care a devenit agresiv cu salvatorii. "Eu n-am avut nicio vină, am intrat peste sora mea că am văzut că e moartă. Au zis că am avut cuţit... niciodată!", a declarat fratele victimei.

Vecinii au fost cei care au observat flăcările uriaşe şi au sunat disperaţi la 112.

Chiar dacă mai multe echipaje de salvatori au ajuns rapid la faţa locului, pentru femeia în vârstă de 46 de ani a fost mult prea târziu. "Întrucât existau informaţii că proprietara nu a reuşit să iasă din interior, pompierii au început căutările concomitent cu acţiunea de stingere. Din nefericire, femeia a fost găsită decedată în interiorul anexei", a declarat Dorina Lupu, ISU Botoşani.

"După ce a fost lichidat incendiul de către colegii pompieri, am descoperit cadavrul unei femei. Acesta era carbonizat, drept pentru care nu s-au mai impus manevrele de resuscitare", a declarat Dănuţ Panaitescu, medic SMURD. "Era roşie butelia de temperatură, dar nu mai avea gaz în ea, cred că a ars tot gazul", a declarat Dorian Ursu, SVSU Albeşti.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă şi trebuie să stabilească în ce circumstanţe s-a petrecut totul.

