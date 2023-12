Nenorocirea s-a produs pe DN 28, Târgu Frumos. O clipă de neatenție l-a costat viața pe Gheorghe după ce vrut să facă un viraj la stânga, dar nu s-a asigurat. S-a izbit violent de o altă mașină și a murit pe loc, după ce a fost proiectat prin parbrizul dubei. Soția lui a fost rănită grav, iar în prezent se zbate între viață și moarte, potrivit BZI.ro.

A lăsat un copil în urmă și o soție pe patul de spital

„Am lucrat împreună la CAP, am fost colegi. Ei aveau apartament în Târgu Frumos și casă în localitatea Prigoreni, de unde este soția sa. El este inginer agronom, iar după căderea comunismului a lucrat la privat, mai avea un an până la pensie. Și soția lui urmărea să se pensioneze. Au un singur băiat, care are probleme psihice, nu știm cine o să aibă acum grija lui de acum. Ajuta pe toată lumea, nu ne vine să credem că el este în scriu, mort”, a declarat un apropiat al familiei.

Apropiații familiei nu știu unde se îndreptau cei doi soți în ziua în care a avut loc fatidicul accident.

