O femeie din Năvodari a găsit un telefon pe stradă şi a răspuns la primul apel. Acum riscă să fie cercetată pentru furt

Când şi-a dat seama că nu are telefonul, omul care este agent de vânzări, a sunat la numărul său de pe un alt dispozitiv, iar la capăt i-a răspuns o femeie.

A cerut 300 de lei ca să înapoieze telefonul

Aceasta i-a cerut suma de 300 de lei pentru a i-l înapoia. Bărbatul a fost de acord, doar pentru că depindea de datele din telefon și au stabilit un loc de întâlnire pentru a face plata, însă femeia nu s-a prezentat.

„Această doamnă a găsit telefonul meu pe jos. A răspuns după aproximativ 20 de minute, percepând suma de 300 de lei. Am acceptat. Am vorbit să ne întâlnim, dar nu a mai venit unde am stabilit și a închis și telefonul. Am fost la poliție. Are termen de zece zile sa îl înapoieze, dacă nu, abia după aceea intră în acuzația de însușirea unui obiect. Mă interesează mult datele din telefon. Depind enorm de ele prin prisma meseriei mele”, a declarat bărbatul pentru replicaonline.

Păgubitul a făcut rost şi de imagini de pe camerele de supraveghere din zonă, care o surprind pe femeie în timp ce merge în ritm alert și se uită împrejur, să vadă dacă a fost zărită de cineva.

