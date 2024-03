O tânără din Iaşi a dispărut fără urmă după ce şi-a părăsit soţul cu 20 de ani mai mare şi copiii pentru alt bărbat: "E măritată cu altul"

Tânăra a dispărut pe 12 februarie de la casa din Miroslava unde locuia cu soţul ei şi cu fetiţele. Partenerul ei care are 41 de ani ştia că fata discuta cu alţi indivizi pe internet şi se aştepta ca aceasta să fie plecată la unul dintre amanţi. A început să îşi facă griji în momentul în care tânăra nu a mai dat niciun semn de viaţă familiei şi atunci a contactat autorităţile care au dat-o în urmărire naţională. Speriată, a luat legătura cu acum fostul partener şi i-a mărturisit că nu se va mai întoarce acasă. Bărbatul părăsit este acum nevoit să aibă grijă singur de cele două fetiţe de 3 şi 5 ani, acesta având şi doi băieţi dintr-o căsătorie anterioară, relatează BZI.

Bărbatul ştia de escapadele tinerei soţii

„Soția mea și-a făcut aplicații de matrimoniale, am prins-o de mai multe ori, vorbea cu bărbați, trimitea poze la unul, la altul. S-o fi îndrăgostit. Ea e și mai tânără, are 24 de ani. Nici ăla cu care vorbea ea nu era tânăr, tot așa, vreo 37-38 de ani.. Mă gândesc să nu i se fi întâmplat ceva rău. Să nu fi căzut într-o filieră de prostituție”, mărturisea bărbatul la 2 zile după ce soţia lui a dispărut.

„Am găsit-o pe soția mea, m-a sunat aseară. E măritată cu altul aici, în Iași. Nu vrea să mai știe nimic de mine și nici de copii. Nu știu cu ce am greșit eu să am o asemenea soartă”, a adăugat soţul tinerei după ce a reuşit să ia legatura cu ea

Bărbatul lăsat singur, a anunţat pe grupurile de pe reţelele sociale că îşi caută altă parteneră care să-l ajute să aibă grijă de copii.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi fi dispuşi să plătiţi mai mult pentru ciocolată şi cafea? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰