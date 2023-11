Rona Hartner îşi trăieşte ultimele clipe de viaţă. Anunţul făcut chiar de sora artistei

"Buna seara la toata lumea, Sunt Rinda sora Ronei. Va scriu sa va cer ganduri bune si rugaciuni pentru sora mea care isi traieste ultimile clipe. Ne scuzati daca nu raspundem la mesaje, in aceste clipe dificile, vrem sa fim cu ea si cu fetita ei. Dumnezeu sa-i aline suferinta si sa o primeasca la el", a scris sora Ronei pe contul vedetei.

Cancer la plămân în stadiul 4 cu metastaze

În luna iulie, la 4 ani după ce a învins cancerul de colon, Rona Hartner anunţa că se confruntă din nou cu boala, care s-a întors în corpul său mult mai agresiv. Artista a aflat că de data aceasta are cancer la plămâni în stadiul 4 şi deja se manifestă cu metastaze.

„A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur şi mă luot cu el. Acum aştept rezultatele de la biopsie şi o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da, am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt şi nu prea reuşesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele o perioadă şi le reiau după ce îmi revin. Practic de două luni tușeam încontinuu.

Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și după părerea ei, este ceva mult mai grav. M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește. Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru. Deja este cu metastaze”, a declarat Rona Hartner la Antena Stars.

