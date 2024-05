Sătucul din România în care se va ridica cel mai înalt pod din Europa. Micuţa aşezare din Bistriţa speră să atragă milioane de turişti

Autorităţile locale au înaintat deja proiectul către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi speră să acceseze fonduri prin programul de turism rural. Primarul din localitate speră ca proiectul să fie aprobat şi astfel să atragă milioane de turişti anual.

Ioan Strugari, primarul comunei Parva, a făcut anunţul pe contul său de Facebook şi a precizat că va afla dacă a primit aprobare pentru proiect într-o lună sau două. "Pe 29 aprilie, am depus cu succes un proiect la care am ținut foarte mult să găsim o linie de finanțare încă din 2020. Astfel, am reușit să depunem un proiect care trece de granițele României și se pare că va fi cel mai înalt pod suspendat din Europa. Italia a inaugurat recent un pod desemnat ca fiind cel mai înalt suspendat din Europa, având o înălțime de 175m, în timp ce al nostru se ridică aproape la 200m. Ne rugăm ca să trecem cu bine eligibilitatea și să semnăm contractul de finanțare. Să fie cu ajutorul Domnului!", a scris primarul.

În prezent, cel mai înalt pod suspendat din Europa se află în Italia. Podul pe care italienii l-au dat în folosinţă la începutul lunii aprilie se află la o înălţime de 175 de metri. Podul de la Bistriţa, dacă proiectul va primi undă verde, se va ridica la o înălţime de 200 de metri.

