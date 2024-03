Locuitorii din comuna ieșeană Răducăneni sunt șocați, după ce au aflat ce a făcut tânărul de 36 de ani. Pe 25 februarie, tânărul a mers la mormântul tatălui său, care a murit în anul 2022. Bărbatul a început apoi să sape, vrând să-și dezgroape tatăl pentru că, spune el, era convins că părintele său a fost îngropat de viu. Potrivit informațiilor de pe BZI.ro, tânărul i-ar fi spus mamei sale în repetate rânduri că tatăl său a fost viu în momentul în care a fost înhumat. Deși femeia l-a contrazis tot timpul, tânărul a ținut să-i demonstreze contrariul.

Credea că tatăl lui a fost îngropat de viu

Planul lui nu a fost dus la capăt, asta pentru că a fost observat de mai mulți localnici din sat, iar preotul a fost cel care a anunțat autoritățile. Bărbatul a fost luat pe sus de polițiști și dus la audieri.

Mama bărbatului este șocată de cele întâmplate. Femeia spune că de-a lungul anilor a avut numai probleme cu fiul său și că în ultima perioadă primea bătăi crunte de la el.

„De când a murit tatăl lui, el a spus că a fost îngropat de viu. Mi-a mai spus de câteva ori că eu sunt de vină, că l-am îngropat de viu și că el o să-l dezgroape, dar nu am crezut că e în stare de așa ceva. Pe mine m-a anunțat preotul. A săpat groapa de a ajuns la sicriu aproape. A fost văzut de cineva și persoana respectivă a dat vestea. Preotul a sunat la poliție și a fost luat. După am astupat acolo, nu știu… Eu am rămas șocată când am auzit ce a făcut”, a spus mama tânărului.

„În ultima perioadă, m-a bătut de mai multe ori. Acum, când s-a dus să-l dezgroape pe taică-su, mi-a spus că mă omoară dacă găsește ceva în neregulă. Sper să-l țină acolo, la spital sau nu știu că, dacă îl lasă acasă, mă omoară. Nu știu dacă este nebun, dar, dacă bea, nu ai cu cine te înțelege”, a completat mama bărbatului.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Cine e responsabil în cazul elevului violat de 2 ori la şcoală? Profesorii Directorul Ministerul Toate variantele de mai sus

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰