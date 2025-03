Documente militare secrete, găsite împrăştiate pe stradă în UK de un bărbat care se ducea să vadă un meci: "Apoi am realizat ce sunt"

Alertă de securitate în Marea Britanie, după ce mai multe documente militare clasificate au fost găsite împrăștiate pe o stradă din orașul Newcastle. Hârtiile, marcate cu nivelul de clasificare "Official – Sensitive", conțineau informații despre soldați, baze militare și operațiuni interne.

Dosarele erau ascunse într-un sac menajer negru, care s-a rupt, iar conținutul s-a împrăștiat pe trotuar și sub mai multe mașini, în zona Scotswood. Descoperirea a fost făcută de un bărbat din Gateshead, Mike Gibbard, aflat în drum spre o zonă dedicată fanilor echipei Newcastle United, pe 16 martie, potrivit The Telegraph.

A găsit documente militare clasificate pe stradă

"Am început să văd nume, numere, apoi am realizat ce sunt. Am găsit și mai multe documente de cealaltă parte a străzii, nici măcar nu erau în sac", a povestit Gibbard, șocat de gravitatea situației.

Articolul continuă după reclamă

Printre datele găsite se numără: numele și gradele unor ofițeri superiori, adrese de e-mail și numere de telefon, detalii despre perimetre de pază, istoricul armelor verificate, cereri de concediu și turele soldaților.

Informațiile par să aparțină unor regimente britanice staționate la Catterick Garrison, una dintre cele mai mari baze militare din Regatul Unit.

Pericol real pentru siguranța militară

Potrivit unui expert în securitate informațională, scurgerea de informații reprezintă o amenințare "semnificativă" pentru militarii implicați. Potrivit ghidurilor guvernamentale britanice, divulgarea neintenționată a unor astfel de documente poate provoca pagube moderate și, în cazuri extreme, chiar risc asupra vieții.

Incidentul a fost raportat imediat către Poliția Northumbria, iar documentele au fost predate Ministerului Apărării. Instituția a anunțat că a demarat o anchetă internă urgentă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰