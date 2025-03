O nouă reţea de spionaj împotriva disidenţilor ruşi, descoperită în UK. Mărturia unui jurnalist fugar: "Dacă pun noviciok pe mânerul uşii?"

O a doua operaţiune de spionaj a Kremlinului vizând disidenţi ruşi a fost descoperită în Marea Britanie, dezvăluie duminică The Observer, după ce săptămâna aceasta mai mulţi cetăţeni bulgari din reţeaua fugarului Jan Marsalek au fost condamnaţi pentru spionaj în profitul Kremlinului.

Roman Dobrohotov, un jurnalist aflat în vizorul celor şase bulgari condamnaţi pentru spionaj în favoarea Rusiei, a declarat că a fost informat despre noi tentative de supraveghere a familiei sale. Jurnalistul rus de investigaţii Roman Dobrohotov a fugit din Rusia în 2021 şi de atunci se teme pentru viaţa sa. Dobrohotov este redactorul-şef al site-ului Insider, a cărui activitate de investigaţie a dus la aplicarea de sancţiuni economice de către Occident pentru aproximativ 80 de companii şi 60 de persoane din cauza rolului lor în facilitarea războiului lui Vladimir Putin în Ucraina.

"Am primit un avertisment de la poliţie primăvara trecută", a declarat Dobrohotov, care are 41 de ani şi care s-a mutat în Marea Britanie în ianuarie 2023. "Aceste încercări sunt în curs de desfăşurare", a menţionat el.. Detaliile avertismentului dat lui Dobrohotov nu sunt dezvăluite la cererea acestuia, precizează The Observer. La fel, nu este precizat nici unde locuieşte împreună cu soţia sa, Katia, şi cu cei doi fii ai lor, în vârstă de 8 şi 10 ani.

Spioni bulgari, condamnaţi în UK

Articolul continuă după reclamă

Şase cetăţeni bulgari cu statut de rezident în Regatul Unit - Vania Gaberova, 30 de ani, Katrin Ivanova, 33 de ani, Tihomir Ivancev, 39 de ani, Orlin Roussev, 47 de ani, Biser Djambazov, 43 de ani, şi Ivan Stoianov, 34 de ani - au fost condamnaţi în Marea Britanie - trei dintre ei chiar săptămâna aceasta - pentru efectuarea de operaţiuni de spionaj în ţară şi în străinătate.

Jan Marsalek, 44 de ani, un cetăţean austriac despre care se crede că este agent rus, a condus de la Moscova operaţiunea de spionaj din Marea Britanie. El este căutat internaţional pentru o presupusă fraudă de 1,9 miliarde de euro la compania financiară germană Wirecard, aflată în faliment.

Două dintre ţintele reţelei lui Jan Marsalek au fost jurnaliştii Hristo Grozev şi Roman Dobrohotov, care i-au demascat pe cei doi ofiţeri ai serviciilor militare de informaţii ale Rusiei care au încercat să îi ucidă pe Serghei Skripal şi pe fiica sa, Iulia, în Salisbury în 2018.

Răpire şi otrăvire cu ricin

Mesaje descoperite de poliţie arată că Dobrohotov a fost urmărit atât de îndeaproape, încât codul PIN al iPhone-ului său a fost preluat de unul dintre spionii care stăteau lângă el într-un avion. Au existat, de asemenea, discuţii în cadrul grupului cu privire la otrăvirea lui Dobrohotov cu ricin pe străzile din Londra sau răpirea acestuia cu ajutorul unei ambarcaţiuni mici.

Avertismentul poliţiei cu privire la o nouă încercare de a-l viza pe Dobrohotov a venit la câteva luni după arestarea reţelei de spioni, în februarie 2024, relatează news.ro. "Am înţeles că, după arestarea bulgarilor, trebuie să existe în continuare o atenţie continuă faţă de mine şi Hristo, deoarece nu ne-am oprit activitatea. De asemenea, sursa noastră ne-a spus că, după ce această echipă controlată de FSB (serviciul de securitate al Rusiei) a fost arestată, sarcina - aceeaşi sarcină - este acum încredinţată GRU (serviciile militare de informaţii). Ne aşteptam ca aşa ceva să continue. Deci, după ce poliţia a spus că ştie despre noi tentative, nu a fost foarte surprinzător, ci doar o confirmare a ceea ce ne spunea şi sursa noastră rusă", a declarat Dobrohotov.

Jurnalistul a mărturisit că trebuie să fie în continuă mişcare pentru a încerca să se sustragă atenţiei Kremlinului. "Toată familia mea este îngrijorată, desigur. Îşi fac griji pentru mine şi înţeleg că nu sunt în siguranţă - dacă pun noviciok (agentul biologic folosit în tentativa de asasinat asupra lui Skripal) pe mânerul uşii, toţi pot suferi. Pe de altă parte, cea mai urâtă situaţie este când nu ştii dacă ar trebui să fii foarte îngrijorat sau dacă te poţi relaxa. Întotdeauna te îndoieşti, dacă eşti paranoic, cu privire la toate aceste lucruri. Deci, într-un fel, este bine să ştii că eşti la curent cu această situaţie", a explicat Dobrohotov.

"Poliţia antiteroristă lucrează îndeaproape cu forţele de poliţie, cu partenerii şi comunităţile pentru a identifica orice activitate represivă a statelor străine în Regatul Unit şi va încerca să întrerupă această activitate acolo unde este posibil. S-a dovedit a fi fost cazul într-o serie de arestări recente şi acuzaţii care au fost făcute în legătură cu infracţiuni în temeiul Legii privind securitatea naţională", a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei antiteroriste britanice.

"Încurajăm membrii publicului să raporteze orice acuzaţii de interferenţă străină către forţele de poliţie locale. La primirea unor astfel de rapoarte, ofiţerii vor evalua dacă există preocupări sau probleme de protecţie sau de securitate şi, în colaborare cu ofiţerii specializaţi, vor fi în măsură să ofere persoanelor afectate consiliere şi sprijin adecvat în materie de siguranţă şi securitate, după caz. Şedinţele de informare privind siguranţa personală nu reprezintă limita activităţii noastre de a menţine oamenii în siguranţă, însă acestea creează legături directe între persoane, organizaţii şi poliţie. Importanţa acestor sfaturi nu ar trebui să fie subestimată şi nici amploarea activităţii operaţionale care are loc în cadrul echipelor noastre de investigaţii proactive şi cu agenţiile partenere pentru a menţine siguranţa oamenilor", a transmis poliţia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că autoritățile ar trebui să intensifice controalele asupra mașinilor modificate ilegal? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰