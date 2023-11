Război în Ucraina . Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu pentru The Sun , că a supravieţuit mai multor tentative de asasinat. "Aceste încercări nu au fost mai grave decât o criză de Covid", a declarat liderul de la Kiev. Întrebat dacă Ucraina l-ar ucide pe preşedintele rus, dacă s-ar ivi ocazia, Zelenski a răspuns că "ţara sa are tot dreptul să se apere".

Reacţia lui Zelenski, întrebat dacă Ucraina are dreptul să-l ucidă pe Putin - Shutterstock

Într-un interviu pentru tabloidul britanic The Sun, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că ţara sa are tot dreptul să se apere prin orice mijloace necesare, inclusiv să îl elimine pe liderul rus, Vladimir Putin, dacă se ivește ocazia. "Aceste este un război şi Ucraina are tot dreptul să-şi apere teritoriul".

Liderul de la Kiev a dezvăluit că a fost ţinta a "cinci sau şase tentative de asasinat", dar că "acele încercări nu au fost mai grave decât Covidul". "Prima dată a fost interesant, dar după aceea a devenit la fel ca Covidul. Iniţial, oamenii nu au ştiut cum să reacţioneze, a fost înfricoşător. Apoi este doar un schimb de informații, detalii despre faptul că încă un grup a venit în Ucraina pentru a încerca acest lucru".

Preşedintele ucrainean a mai adăugat că Rusia vrea să îl înlăture din funcție până la sfârșitul anului 2023. Ar exista inclusiv un plan de destabilizare, numit Maidan-3. "Numele operațiunii este Maidan-3. Înseamnă să schimbi președintele (n.r. Ucrainei), nu neapărat prin asasinarea mea. Vor folosi orice instrumente pe care le au la îndemână. Vor să o facă până la sfârșitul acestui an. Dar putem trăi cu asta", explică Zelenski.

Rusia nu poate coexista cu actualul "regim" ucrainean şi Moscova se va opune NATO atât timp cât va avea nevoie pentru a-şi atinge obiectivele, a declarat marţi un diplomat cu rang înalt din cadrul Ministerului rus de Externe, relatează Reuters.

Rusia: Nu e posibilă coexistenţa cu actualul "regim" din Ucraina

"Actualul regim este absolut toxic, nu vedem nicio opţiune de coexistenţă cu el în acest moment", a declarat ambasadorul Rodion Miroşnik.

Oficialul cu rang înalt din cadrul MAE rus a acuzat că Ucraina a comis crime împotriva civililor, iar NATO că a furnizat arme interzise Kievului, dar a preconizat că Occidentul îşi va pierde în cele din urmă interesul pentru Ucraina.

El a spus, potrivit agenţiei TASS, că forţele armate ale Ucrainei au organizat în ultimele săptămâni o "vânătoare" în masă cu ajutorul dronelor de atac asupra civililor ruşi şi a transportului civil. Potrivit diplomatului, datele din ultimele luni confirmă faptul că formaţiunile armate ucrainene şi mercenarii străini efectuează lovituri ţintite asupra instituţiilor sociale de pe teritoriul rus, alegând momentele în care sunt cei mai mulţi civilii acolo. "Pentru asta, folosesc arme cu rază lungă de acţiune şi de înaltă precizie furnizate de ţările occidentale", a precizat el.

"Putem rezista NATO atât cât este nevoie pentru a ne îndeplini sarcinile pe care preşedintele le-a formulat", a punctat Miroşnik.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!