Regele Charles cumpără o casă de 3 milioane £, lângă conacul reginei Camilla. S-ar fi temut ca vila vecină să nu devină restaurant de nunţi

Regina Camilla a cumpărat proprietatea Ray Mill House, situată în satul Lacock din Wiltshire, în 1995 şi încă foloseşte acest conac pentru a petrece timp cu familia. Însă, The Mail on Sunday a relatat că regele a intervenit din cauza temerilor conform cărora proprietatea vecină, Old Mill, era pe cale să fie vândută.

În ultimii ani, Old Mill a trecut prin lucrări de renovare realizate de proprietarul anterior, Phil Clayton. La acea vreme, a existat o opoziţie pe plan local, după ce Clayton a transformat un fost garaj într-un apartament de vacanţă, cunoscut sub numele de Pear Tree Loft.

El a primit permisiunea de a folosi anexa drept casă de vacanţă, în februarie 2022, din partea consiliului local din Wiltshire şi, de atunci, apartamentul cu un singur pat a fost listat pe Airbnb şi pe Booking.com pentru 157 de lire pe noapte, relatează Agepres.

Clădirea Old Mill fusese vândută în 2017 cu suma de 675.000 de lire sterline. Regele Charles ar fi cumpărat proprietatea, cu o alee privată comună cu Ray Mill House, folosind fonduri private.

"Noul aranjament este o soluţie pragmatică"

O sursă regală a declarat pentru The Mail on Sunday: "Noul aranjament este o soluţie pragmatică, fiind atât o investiţie financiară solidă, cât şi o modalitate de a asigura intimitatea Majestăţii Sale, protecţia şi bucuria continuă oferită de casa sa mult îndrăgită, fără utilizarea fondurilor publice. Ştiu cât de recunoscătoare şi de uşurată se simte, ţinând cont mai ales de stresul şi anxietatea din ultimul an", a adăugat sursa, cu referire aparentă la diagnosticul de cancer al soţului ei.

Actuala regină a cumpărat Ray Mill House cu 850.000 de lire sterline după divorţul de Andrew Parker Bowles.

În 2009, reginei, pe atunci ducesă de Cornwall, i s-a acordat permisiunea de a realiza unele lucrări de extindere a conacului pentru a crea spaţiu pentru nepoţii ei.

