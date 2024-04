Situaţie revoltătoare în Madrid, după ce o familie de români s-a mutat abuziv în locuinţa unei bătrâne. Pentru fapta lor, cei doi riscă cel mult o amendă

Situaţie revoltătoare într-un cartier din Madrid, unde o familie de români s-a instalat abuziv în locuinţa unei pensionare. Vecinii femeii au fost cei care au alertat autorităţile. Proprietara apartamentului este Pepi, o bătrână de 86 de ani, care a plecat în Canada, la copiii săi. Şederea sa s-a prelungit după ce a suferit o intervenţie chirurgicală şi a avut nevoie de îngrijiri.

Vecinii lui Pepi au rămas înmărmuriţi când i-au observat pe "Corcele" şi pe soţia acestuia în apartamentul bătrânei. Bărbatul, originar din România, susține că cunoaște bine legea și știe că, atâta timp cât nu există o plângere din partea proprietarului, ei nu pot fi dați afară. El afirmă că locuinţa era plină de praf când a găsit-o. "Am intrat în casă pentru că am crezut că proprietarul a abandonat-o acum mai bine de un an", spune românul, care a mai adăugat că auzise că proprietara plecase să locuiască la familia ei din Canada în urmă cu un an, așa că a considerat că poate să se mute acolo.

"Corcele" locuieşte de 15 ani în Spania, dar a lucrat pentru o scurtă perioadă de timp şi în Germania. Pentru că situaţia s-a înrăutăţit, acesta a decis să revină în Peninsula Iberică. "Trăiesc în stradă pentru ca fiul meu să poată merge la școală", susține el. "Cunoscu legea, de aceea am făcut ce am făcut. Atâta timp cât nu există o plângere din partea proprietarului, nu ne pot da afară", insistă el.

"Aceasta este casa lor (n.r. a familiei lui Pepi) și nu o poți ocupa ilegal", s-au revoltat vecinii cărora le este frică de situație. Aceştia susţin că ocupanții ilegali au schimbat încuietorile și au distrus sistemele de securitate găsite în casă. Oamenii dau asigurări că bătrâna nu şi-a abandonat locuinţa, ci s-a mutat temporar. "A plecat pentru că soțul ei a murit, iar ea s-a îmbolnăvit şi a trebuit să se opereze", povestesc aceştia. Ce riscă cuplul de români pentru faptă? Cel mult o amendă, explică avocatul Espejo Público Beatriz de Vicente.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca permisul auto să poată fi obţinut de la 17 ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰