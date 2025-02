Zelenski a părăsit Casa Albă, acordul mineralelor nu a mai fost semnat. Trump: "Să se întoarcă atunci când e pregătit de pace"

Zelenski i-a spus preşedintelui american că nu va face niciun compromis în faţa lui Vladimir Putin, moment în care Donald Trump i-a reproşat, de faţă cu presa, că se joacă cu Al Treilea Război Mondial. Venit la Washington pentru a semna un acord privind mineralele, Zelenski a plecat de la Casa Albă fără a parafa niciun acord. Casa Albă a confirmat, de altfel, că niciun document oficial nu a fost semnat la finalul acestei întrevederi.

Mai mult, conferinţa de presă obişnuită la astfel de evenimente a fost anulată imediat ce discuţia dintre cei doi şefi se stat s-a încheiat.

Trump: "Zelenski să se întoarcă atunci când e pregătit de pace"

Donald Trump a postat apoi pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, un mesaj cât se poate de clar şi care sintetizează discuţia tumultoasă: "Zelenski să se întoarcă atunci când e pregătit de pace".

"Am avut o întâlnire foarte importantă la Casa Albă. Am învăţat multe lucruri pe care altfel nu le-aş fi putut înţelege fără o asemenea conversaţie. Am stabilit că preşedintele Zelenski nu este pregătit pentru pace, dacă America nu este implicată. Simte că implicarea noastră îi oferă un avantaj în negocieri. Eu nu sunt interesat de niciun avantaj. Vreau pace. Preşedintele Zelenski se poate întoarce când va fi pregătit pentru pace", a fost mesajul postat de Donald Trump.

