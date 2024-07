Concediu infernal pentru milioane de turişti care îşi petrec vacanţa în sudul Europei. În Italia, zeci de oraşe sunt sub alertă de caniculă, iar în Grecia, sunt aproape 2 săptămâni de când termometrele nu au mai arătat valori normale pentru această perioadă. Pompierii avertizează că este un risc ridicat de incendii în mai multe regiuni din ţară.

Italia se topeşte sub o cupolă de foc. 17 mari oraşe, printre care Roma, Florenţa şi Bologna sunt sub alertă de caniculă. Meteorologii au avertizat că temperaturile sunt greu de suportat chiar şi la umbră. Turiştii veniţi în vacanţă se descurcă aşa cum pot. Valul de căldură este mult mai fierbinte în sud. Întreaga insulă Sicilia este sub cod roşu, iar temperaturile trec de 40 de grade.

Grecia, sub cupolă de foc

Şi Grecia se confruntă cu vreme extremă de 2 săptămâni. Toată ţara este sub cod portocaliu de caniculă, iar meteorologii nu au veşti bune pentru perioada următoare. În Atena, mercurul din termometre va ajunge la 38 de grade Celsius.

Agenţia elenă de protecţie civilă a emis o alertă de risc ridicat de incendiu, în regiunile Attica, Peloponez şi Grecia Centrală. În Turcia, flăcările fac deja prăpăd. În oraşul Pendik, aproape de Istanbul, un incendiu de vegetaţie a izbucnit în vârful dealului.

Pârjolul este întreţinut de temperaturile de peste 33 de grade Celsius, de umiditatea foarte scăzută şi vânt. Aproape 160 de pompieri s-au luptat ore-n şir cu flăcările care au distrus 4 hectare de pădure.

Franţa, în schimb, are parte de inundaţii. În centrul ţării, ploile torenţiale au inundat mai multe drumuri. 13 departamente din estul ţării sunt sub alertă portocalie de furtună.

