Foile pe care au fost scrise versurile a două hituri ale lui David Bowie, scoase la licitație. Cu cât s-ar putea vinde obiectele legendarului muzician

Ambele piese apar pe albumul său clasic din 1972, "The Rise and Fall of Ziggy Stardust" și "Spiders from Mars." O casă de licitații a vândut anterior o pagină cu versurile scrise de mână de Bowie ale hitul"Starman" pentru 165.000 de lire sterline.

O scrisoare care însoțește pagina afirmă că aceasta a fost oferită proprietarului original de către Bowie la Trident Studio, alături de alte câteva pagini de versuri originale, inclusiv unele care au fost distruse. Pagina a fost împrumutată muzeului V&A și a rămas într-o expoziție organizată de instituție timp de cinci ani.

Această licitație include, de asemenea, un carnet de versuri deținut anterior de Noel Gallagher de la Oasis, care conține versurile pieselor "She's Electric", "Going Nowhere", "Step Out Tonight", "Rockin' Chair" și "Champagne Supernova".

O pagină cu versuri scrise de mână de Jim Morrison, liderul trupei The Doors, este, de asemenea, scoasă la vânzare, împreună cu chitare, amplificatoare și partituri muzicale care au aparținut multor altor celebrități.

