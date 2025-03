Crin Antonescu, despre cearta dintre Zelenski şi Trump: "Acele scene m-au durut efectiv. La Moscova a fost sărbătoare"

Antonescu a declarat că salută "foarte strânsă legătură cu Uniunea Europeană", în aceste momente de restriște. El a mai spus, într-un interviu la Hotnews, că întârirea flancului estic al NATO este o chestiune de maxim interes pentru noi. "Și de aceea, atunci când am spus că nu consider că e cazul ca noi să avem trupe, de vreun fel, în Ucraina, tocmai am justificat această declarație prin aceea că nu avem foarte multe și că avem nevoie de ele pentru apărarea teritoriului nostru și, deci, al flancului estic al NATO. Nu știu dacă ideea domnului Băsescu (fostul președinte Traian Băsescu - n.r.) răspunde la ceea ce europenii caut în acest moment sau evocă forțe de menținere a păcii nu în Polonia, că nu e război în Polonia sau nu e zona de conflict sau România, ci în Ucraina. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că toate semnalele de solidaritate sunt binevenite din partea europenilor. E cu totul regretabil că s-a ajuns la scenele deja celebre (...) din Biroul Oval", a spus Crin Antonescu.

Antonescu speră ca Moscova să nu aibă motive de sărbătoare după alegerile din România

Antonescu a mai spus că acele scene dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump l-au durut. "Eu n-aș mai vrea să le comentez, le-a văzut toată lumea (scenele - n.red.). Pe mine m-au durut, pur și simplu, pentru că eu cred că ele au afectat ceva la care țin, care este cardinal, esențial pentru politica pe care o doresc eu, și pentru România, continuată și aprofundată. Și anume, România ca parte a lumii occidentale în unitate. Or ce s-a întâmplat în Biroul Oval a arătat rău pentru întreaga lume occidentală. Ce s-a întâmplat în Biroul Oval a fost, cred, un motiv de sărbătoare prelungită pentru Moscova. Și lucrul ăsta este dureros, pentru că, în fond, este un succes al unui război hibrid pe care Moscova, și nu numai Moscova, și alți dușmanii Occidentului, îl duc de mulți ani. Nu-i vorba doar de războiul din Ucraina. E un război de propagandă, e un război, cum se numește, hibrid. Și e un război de care lumea occidentală trebuie să fie din ce în ce mai conștientă și mai preocupată", a mai spus Antonescu.

Crin Antonescu a mai spus că speră ca acest motiv de sărbătoare din Moscova să nu fie și după alegerile prezidențiale din România. "Eu cred, de altfel, că și conjunctura de la noi, cu aceste alegeri amânate, cu acești candidați ciudați, ține de acest război. Și alegerile care vin în mai în România sunt un punct de maxim interes pentru Rusia și pentru alți adversari ai lumii occidentale. Practic, despărțirea, scindarea transatlantică, tensiunile între Statele Unite și Uniunea Europeană favorizează Rusia și, repet, alți adversari ai lumei occidentale. Succesele în Europa ale unor mișcări extremiste care contestă majoritatea valorilor politice occidentale, de asemenea, sunt succese pentru Rusia și sper să n-aibă încă un succes în România pe 18 mai", mai spune Crin Antonescu.

