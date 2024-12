Ilie Bolojan: "Politica nu va mai fi aşa cum a fost până acum. Jocul la orgolii mici nu va da rezultate"

”Cred că politica nu va mai fi aşa cum a fost, aşa cum o ştiu cei care au făcut până acum politică. Partidele trebuie să înţeleagă că jocurile care au funcţionat până acum, nu vor mai putea funcţiona, că jocul la orgolii mici nu va da rezultate şi că e nevoie de o recredibilizare a partidelor, ceea ce înseamnă lucruri pentru ţară, ceea ce înseamnă responsabilitate, moderaţie şi promovare de profesionişti şi de oameni care au o carieră în spate. Am avut, într-adevăr, o cumpănă a democraţiei româneşti şi cred că următoarele luni vor fi hotărâtoare pentru modul în care partidele responsabile vor înţelege lecţia pe care au primit-o”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.

Bolojan a mai spus că românilor trebue să li se arate că se fac reforme şi că se lucrează pentru reducerea inflaţiei şi dezvoltarea economiei.

”De acest comportament, de a arăta clar românilor predictibilitate, de a arăta că lucrăm pentru interesul ţării noastre, de a arăta că am înţeles că trebuie să facem o reformă a lumii politice, dublată de cea a statului şi să lucrăm pentru a reduce inflaţia, pentru a dezvolta economia, dacă aceste lucruri le vom semnaliza corect în lunile următoare că am înţeles, va fi bine. Dacă nu, să nu ne aşteptăm că lucrurile se vor încheia, pentru că întotdeuna o propagandă, indiferent de ce tip este, prinde rădăcini, are efecte, atunci când există o stare de neîncredere atât în societate, cât şi în instituţiile statului. Trebuie să luptăm să întărim această încredere, atât în lumea politică, cât şi în instituţiile statului. În mod evident, această stare de încredere, urmând că aibă efecte favorabile, inclusiv în societate. Cât timp noi, cei din lumea politică nu înţelegem aceste chestiuni, să nu ne aşteptăm că oamenii, doar pentru că se schimbă anumite discursuri sau anumite chestiuni, vor şi crede această chestiune”, a mai afirmat Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

El a declarat că îşi face griji pentru pacea socială.

”Îmi fac griji pentru pacea socială, pentru că, dacă nu avem stabilitate, dacă nu avem predictibilitate, România şi aşa este într-o situaţie dificilă din punct de vedere bugetar, avem un deficit de peste 8 la sută, anul acesta, am luat credite foarte mari anul acesta şi orice guvern va veni, va fi forţat ca şi anul viitor să ia credite cam la fel de mari. Dacă nu se intervine pentru a stopa risipa şi nu se iau măsuri pentru ca angajamentele pe care România şi le-a asumat faţă de UE, să pe putem respecta, dezechilibrele bugetare se pot transforma în crize, iar crizele însemană tulburări sociale. Nu va fi un an uşor şi trebuie să le spunem corect oamenilor lucrurile”, a adăugat Bolojan.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să vă păstraţi economiile în euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰