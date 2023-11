Reacţia aleşilor după şedinţa secretă în care au văzut filmul IDF despre ororile Hamas. Unii au ieşit emoţionaţi, Şoşoacă a vrut să filmeze, deşi era interzis

Şedinţa a fost propusă de deputatul Silviu Vexler şi aprobată de Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. În cadrul şedinţei a fost vizionat un film al Israel Defence Forces (IDF), despre care deputatul Silviu Vexler a atras atenţia că prezintă imagini sensibile, potrivit Agerpres.

La puţin timp după începerea şedinţei, unii parlamentari au ieşit emoţionaţi din plen, refuzând să vorbească despre imaginile văzute sau calificându-le "foarte dure".

"Dure, foarte dure imaginile. Se vede barbaria, partea de jos a omenirii. Cât de jos poate să ajungă un om astfel încât să nu-i pese de celălalt şi să se dedea la nişte crime îngrozitoare. (...) N-am mai rezistat să văd cum (...) traumatizează copiii. Eu nu pot să văd aşa ceva. Am şi eu limitele mele. Sunt foarte mulţi care rezistă. Eu nu am putut", a spus senatorul USR Sergiu Vlad.

Şedinţa a fost întreruptă la un moment dat pentru faptul că senatoarea Diana Iovanovici Şoşoacă a filmat. Pe unul dintre conturile sale de Facebook, Şoşoacă a postat primele minute ale şedinţei, întrerupând filmarea la momentul de reculegere. Deputatul PSD Daniel Suciu a ieşit din sală, precizând că "există un mic incident". Deputatul USR Emanuel Ungureanu a explicat că şedinţa este secretă pentru a proteja victimele prezentate în filmul respectiv.

Presa nu a avut acces în sală iar stenograma şedinţei secrete comune nu se va publica în Monitorul Oficial al României

Ungureanu, după vizionarea filmului IDF: E greu să vezi fragmente din carnagiu în imagini needitate

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, marţi, după şedinţa secretă a Parlamentului consacrată situaţiei din Statul Israel, că i-a fost greu să vadă imaginile needitate din filmul Israel Defence Forces, menţionând că le-a vizionat pentru a transmite generaţiilor următoare că există terorism în secolul al XXI-lea.

"Să vezi fragmente din acel carnagiu cu imagini needitate a fost greu de privit, dar am stat acolo ca să le pot spune generaţiilor care vin că există terorism în secolul XXI, că se manifestă brutal. Am văzut copii decapitaţi, copii care au fost lăsaţi să vadă părinţii murind, am văzut şi invers părinţi care au fost lăsaţi să îşi vadă copiii murind. Sunt imagini greu de descris şi mai greu de descris este reacţia unor membri ai Partidului Şoşoacă. Să auzi urlete sau, practic, manifestări de solidaritate cu teroriştii în contextul dat e ceva care a fost poate mai greu de suportat decât imaginile în sine", a afirmat Ungureanu.

