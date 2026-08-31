De la 1 septembrie, gata cu dosarul medical pe hârtie, în teorie. Cum va funcționa platforma E-Sănătatea Mea

De mâine, în teorie, istoricul medical, trimiterile, reţetele, serviciile decontate, totul ar trebui să se regăsească pe noua platformă a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Se numeşte E-Sănătatea Mea. Dar nu vă imaginaţi că vă veţi putea face programări online chiar de la 1 septembrie şi nici că hârtiile plimbate între cabinete vor dispărea în noaptea aceasta. Portalul digital, creat cu bani din PNRR, nu va porni chiar cu toate funcţiile puse la punct.

Marea problemă este că aplicația este legată direct de medicii de familie, spitale și clinicile private. Ca să vedem ceva în telefon, furnizorii de servicii medicale trebuie să-și actualizeze în primul rând propriile softuri și să încarce toate datele în noua platformă. Așa cum ne-a obișnuit deja sistemul, nu se va întâmpla peste noapte și va duce inevitabil la întârzieri.

Tot de mâine ar trebui să putem face programări online, dar practic vom găsi în sistem doar acei furnizori care au apucat deja să-și sincronizeze datele. CNAS spune că implementarea se va face etapizat, iar asta înseamnă că în primele săptămâni aplicația va funcționa la capacitate redusă. Pentru noi, pacienții, procesul de conectare nu este nici el cel mai simplu.

Pentru a avea acces în aplicația E-Sănătatea Mea, trebuie întâi să ne autentificăm prin aplicația ROeID, aplicația de identitate digitală a statului român. Abia după această autentificare vom putea vedea istoricul analizelor, biletele de trimite, rețetele medicale, dar și foarte important câți bani a decontat statul român în numele nostru pe serviciile medicale la care am fost.

Articolul continuă după reclamă

Este un proiect de aproape 100 de milioane de euro, bani din PNRR, cu termen de finalizare chiar astăzi, pe 31 august.